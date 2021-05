Mave-tarm-infektioner forårsages enten af en bakteriel eller en virusinfektion. Det ses oftere hos babyer, der får modermælk, og der er større risiko for bakteriel infektion, når maden tilberedes. Babyer under seks måneder er særligt sårbare over for mave-tarm-infektioner og dehydrering og skal muligvis hospitalsindlægges.

Mave-tarm-infektioner ses sjældent hos babyer, der udelukkende får brystmælk, med hvis de smittes, er det vigtigt, at amningen fortsætter, da de kan blive dehydreret. Alvorlige tilfælde kan kræve oral tilførsel af væske til rehydrering.

Forsat diarré efter en akut mave-tarm-infektion kan imidlertid skyldes overfølsomhed over for laktose. Amning bør fortsætte, men børn, som får modermælkserstatning, kan skifte til et laktosefrit produkt. Få rådgivning om at udelade fødevarer indeholdende mælk og laktose til babyer, som er under fravænning. Dette bør kun udføres under opsyn af en læge og med rådgivning fra en diætist.