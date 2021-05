Når du starter med at malke ud, bør du give dig selv tid og fred og ro, så du kan slappe af. Du kan massere dine bryster forsigtigt i et par minutter, før du begynder at gøre dem klar – varme, våde klude på brystet vil hjælpe meget i starten. Det kan også hjælpe at have dit barn i nærheden eller et foto af barnet eller noget af barnets tøj for at få mælken til at løbe til.