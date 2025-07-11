    Mand barberer bryst med Body Groomer 7000
    76 anmeldelser

    Body Groomer 7000 Series

    Komplet, alsidig kropspleje og intim pleje

    Dette produkt er udgået
    Verdens mest foretrukne brand inden for elektrisk mandlig pleje¹

    Tætte resultater med den hudbeskyttelse, du har brug for

    Komplet trimning af kropsbehåring, sikker også under bæltestedet

    Philips Body Groomer 7000 Series gør det nemt at skifte mellem barbering og trimning uden at gå på kompromis med hudkomforten. Med bøjeligt hoved med 2D-teknologi tilpasser shaveren sig kroppens kurver og fanger selv genstridige hår.

    Oplev Philips Body Groomer 7000 Series

    Din Philips Body Groomer 7000 Series er skånsom og effektiv nok til alle steder, og den har alt, hvad du har brug for til behagelig pleje af hele kroppen.

    Comfort

    Hudvenlig kropstrimning

    Med patenteret skæreteknologi og en unikt designet kam får du en skånsom, men effektiv trimning og barbering hver gang.

    Precision

    Tæt barbering på huden

    Designet til glat, tæt barbering og fjerner hår helt ned til en længde på 0,2 mm.

    Bekvemmelighed

    Alsidig styling af hele kroppen

    Designet til hele kroppen, tilpasset styling, selv på følsomme og intime områder.

    Vores Philips-kropstrimmere er nu blevet anerkendt for deres kvalitetsdesign

    Dobbelthovedet system til en tæt barbering eller stylet trimning

    Det innovative dobbelthovedet system giver dig en glat, tæt barbering, der får din hud til at føles blød og frisk, eller et præcist trimmet look, der passer perfekt til din unikke stil. Denne trimmer har den alsidighed, du har brug for.

    Patenteret klippeteknologi, der er skånsom mod huden

    Triple Protect-barberingssystemet har ”pearl tips”, der giver øget hudkomfort, diamantformede huller, der giver ubesværet ”hudkupling”, mens beskyttelsen minimerer hudirritation betydeligt.

    Tilpasser shaverhovedet til kroppens konturer

    Med konturfølgende teknologi tilpasser det fleksible 2D-hoved shaverhovedet, så det følger kroppens konturer. Fanger selv de vanskelige hår.

    En effektiv og behagelig trimning hver gang

    Vores unikke specialudviklede skærteknologi med afrundede spidser er specielt designet til at være skånsom mod huden og give en mere behagelig trimning.

    Glat, tæt barbering ned til 0,2 mm i længden

    Vores klippeteknologi giver dig en tæt og præcis trimning med barbering ned til 0,2 mm. Med vores diamantformede skærfolie, der fungerer problemfrit for at sikre et glat og ensartet resultat, så din hud føles blød og frisk.

    Klar, når du har brug for den

    Op til 120 minutters arbejdstid

    Få en effektiv og uafbrudt trimning med din Philips Body Groomer 7000 Series. Vores holdbare litiumbatteri giver op til 120 minutters driftstid med mulighed for en hurtig opladning på 5 minutter til en enkelt trimning.

    Philips-kropstrimmer, 5 års garanti²

    Bygget til at holde med op til 5 års garanti²

    Få ultimativ pålidelighed og ydeevne med vores slidstærke plejeværktøjer.

    Vi præsenterer fleksibel styling

    Få den komfort med den tæthed, du fortjener

    Din krop, præcis som du kan lide den. Find ud af, hvad Philips Body Groomer 7000 Series kan gøre for dig.

    Bæredygtighed

    Designet til livet, bygget til at holde

    Hos Philips er vi forpligtet til at reducere vores miljømæssige fodaftryk og levere mere bæredygtige produkter, der holder længere.

    iF Design Award 2025

    iF Design Award 2025

    iF DESIGN AWARD er en af verdens mest prestigefyldte designpriser. iF-mærket, der administreres fra Tyskland siden 1954, er en anerkendelse af godt design for forbrugere, brands og designfællesskabet.

    vinder af reddot-prisen 2025

    vinder af reddot-prisen 2025

    Red Dot er anerkendelse af designkvalitet. Kun produkter, der har et enestående design, tildeles det eftertragtede kvalitetsstempel af den internationale jury.

    Kan jeg tænde og slukke for Opti-lyset?

    Body Groomer 7000 Series
    Body Groomer 7000 Series

    Ansvarsfraskrivelser

    ¹ Onlineundersøgelse af 16003 mænd, brugere af elektrisk pleje, udført i 2024.
    ² 2 års garanti + yderligere 3 år ved registrering på Philips.com inden for 90 dage efter købet.​
    * Hurtig opladning giver nok strøm til én trimning
    ** Ved registrering på Philips.com inden for 90 dage efter købet

    En velkomstgave med 75 kr rabat*

     

