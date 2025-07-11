Verdens mest foretrukne brand inden for elektrisk mandlig pleje¹
Tætte resultater med den hudbeskyttelse, du har brug for
Komplet trimning af kropsbehåring, sikker også under bæltestedet
Philips Body Groomer 7000 Series gør det nemt at skifte mellem barbering og trimning uden at gå på kompromis med hudkomforten. Med bøjeligt hoved med 2D-teknologi tilpasser shaveren sig kroppens kurver og fanger selv genstridige hår.
Oplev Philips Body Groomer 7000 Series
Din Philips Body Groomer 7000 Series er skånsom og effektiv nok til alle steder, og den har alt, hvad du har brug for til behagelig pleje af hele kroppen.
Comfort
Hudvenlig kropstrimning
Med patenteret skæreteknologi og en unikt designet kam får du en skånsom, men effektiv trimning og barbering hver gang.
Precision
Tæt barbering på huden
Designet til glat, tæt barbering og fjerner hår helt ned til en længde på 0,2 mm.
Bekvemmelighed
Alsidig styling af hele kroppen
Designet til hele kroppen, tilpasset styling, selv på følsomme og intime områder.
Dobbelthovedet system til en tæt barbering eller stylet trimning
Det innovative dobbelthovedet system giver dig en glat, tæt barbering, der får din hud til at føles blød og frisk, eller et præcist trimmet look, der passer perfekt til din unikke stil. Denne trimmer har den alsidighed, du har brug for.
Patenteret klippeteknologi, der er skånsom mod huden
Triple Protect-barberingssystemet har ”pearl tips”, der giver øget hudkomfort, diamantformede huller, der giver ubesværet ”hudkupling”, mens beskyttelsen minimerer hudirritation betydeligt.
Tilpasser shaverhovedet til kroppens konturer
Med konturfølgende teknologi tilpasser det fleksible 2D-hoved shaverhovedet, så det følger kroppens konturer. Fanger selv de vanskelige hår.
En effektiv og behagelig trimning hver gang
Vores unikke specialudviklede skærteknologi med afrundede spidser er specielt designet til at være skånsom mod huden og give en mere behagelig trimning.
Glat, tæt barbering ned til 0,2 mm i længden
Vores klippeteknologi giver dig en tæt og præcis trimning med barbering ned til 0,2 mm. Med vores diamantformede skærfolie, der fungerer problemfrit for at sikre et glat og ensartet resultat, så din hud føles blød og frisk.
Klar, når du har brug for den
Op til 120 minutters arbejdstid
Få en effektiv og uafbrudt trimning med din Philips Body Groomer 7000 Series. Vores holdbare litiumbatteri giver op til 120 minutters driftstid med mulighed for en hurtig opladning på 5 minutter til en enkelt trimning.
Bygget til at holde med op til 5 års garanti²
Få ultimativ pålidelighed og ydeevne med vores slidstærke plejeværktøjer.
Vi præsenterer fleksibel styling
Få den komfort med den tæthed, du fortjener
Din krop, præcis som du kan lide den. Find ud af, hvad Philips Body Groomer 7000 Series kan gøre for dig.
Bæredygtighed
Designet til livet, bygget til at holde
Hos Philips er vi forpligtet til at reducere vores miljømæssige fodaftryk og levere mere bæredygtige produkter, der holder længere.