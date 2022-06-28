Søgeord

    Philips Lumea IPL 7000
    1591 anmeldelser

    Lumea IPL 7000 Series IPL-hårfjerningsenhed

    Fantastiske resultater, fantastisk værdi

    Nyd 18 måneders glat og hårfri hud*

    Opnå hårfri, glat hud med vores Lumea IPL 7000-serie. Behandlinger er nænsomme og effektive med tilbehør til hvert kropsområde.

    Spar tid og kræfter

    Kun 2 gange om måneden

    Udfør kun behandlingen hver 2. uge ved de første 4 behandlinger (i forhold til hver uge for andre mærker), og udfør derefter en efterbehandling en gang om måneden for at holde resultaterne ved lige.

    Blid og behagelig

    Sensor for hudtone og 5 intensitetsindstillinger

    Vælg mellem 5 intensitetsindstillinger for at få en behagelig oplevelse. Hudfarvesensoren forhindrer dig i at behandle områder af din hud, der er for mørke til IPL-behandling.

    Ekstra komfort og fleksibilitet

    Ekstra lang ledning

    Praktisk i brug, takket være et ekstra langt kabel for nem adgang og forbedret manøvredygtighed.

    Velegnet til en lang række hudfarver og hårfarver

    IPL har brug for kontrast mellem pigmentet i hårfarven og pigmentet i hudfarven, og den virker derfor på naturligt mørkblond, brunt og sort hår og på hudtoner fra lys til mellembrun (I-IV).

    Leveres med Satin Compact-pentrimmer

    Fuldend din skønhedspleje: Satin Compact-trimmeren er et diskret skønhedsværktøj til brug på farten, der hurtigt og nemt fjerner selv de fineste ansigtshår.

    Anmeldelser

    Ansvarsfraskrivelser

    * Efter tre behandlinger. Det gennemsnitlige resultat viste 86 % hårreduktion på underbenene efter 18 måneder.​
    * Mediane hårreduktioner efter 12 behandlinger: 86 % på underben
    ** Når behandlingsplanen følges: beregnet til brug på underbenene, i bikinilinjen, under armene og i ansigtet. Pærens levetid forlænger ikke Philips' 2 års verdensomspændende reklamationsret.

