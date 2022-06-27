Udfør kun behandlingen hver 2. uge ved de første 4 behandlinger (i forhold til hver uge for andre mærker), og udfør derefter en efterbehandling en gang om måneden for at holde resultaterne ved lige.
Vores SmartSkin-sensor læser din hudfarve og hjælper dig med at finde den mest behagelige indstilling. Intelligente redskaber tilpasser behandlingen til hvert kropsområde.
Praktisk i brug, takket være et ekstra langt kabel for nem adgang og forbedret manøvredygtighed.
Specialdesignede tilbehørsdele passer perfekt til kroppens kurver og udløser de mest effektive programmer for hvert kropsområde, når de er tilsluttet. Ansigt: fladt design og lille vindue med UV-filter. Krop: buer indad med et stort vindue. Bikinilinje og under arme: buer udad til områder, der er svære at komme til.
Som en førende virksomhed inden for sundhedsteknologi har Philips udviklet Lumea IPL med rådgivning fra dermatologer til nem, effektiv og sikker brug i hjemmet. Lumea IPL er baseret på teknologi, der anvendes i professionelle saloner og tilbyder skånsom behandling, selv på følsomme områder.
Vores gratis coaching-app hjælper dig med at planlægge og fastholde din behandlingsplan og hjælper dig derefter gennem hver session, trin for trin. Downloadet af mere end 2,1 millioner brugere.
IPL har brug for kontrast mellem pigmentet i hårfarven og pigmentet i hudfarven, og den virker derfor på naturligt mørkblond, brunt og sort hår og på hudtoner fra lys til mørkebrun (I-IV).
