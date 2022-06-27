Komplet løsning til ansigt og krop med 4 smarte tilbehørsdele

Specialdesignede tilbehørsdele passer perfekt til kroppens kurver og udløser de mest effektive programmer for hvert kropsområde, når de er tilsluttet. Ansigt: fladt design og lille vindue med UV-filter. Krop: buer indad med et stort vindue. Bikinilinje og under arme: buer udad til områder, der er svære at komme til.