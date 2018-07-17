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Udgået
32PHT4132/12
Ultraslankt LED-TV
Meget for pengene i et stilfuldt design. Philips 4100 TV med Digital Crystal Clear har billedkvalitet i HD, høj kontrast og klar lydgengivelse. Oplev fantastisk underholdning med denne brugervenlige model.
80 cm (32")
LED-TV
DVB-T/T2/C
Når vores teams går i gang med at skabe et nyt TV, overvejer de alle aspekter, lige fra teknologi til design. Vores nye standere med kantede fødder blev udviklet for at skabe plads under dit TV på det sted, hvor en traditionel stander ville optage plads, så du får en mere medrivende TV-oplevelse. Effekten? Et TV, der står sikkert med blikket mod fremtiden.
For at få naturlige billeder fra enhver kilde har Philips udviklet Digital Crystal Clear. Uanset om du forkæler dig selv med din foretrukne serie, film, ser nyheder, eller bare har et par venner på besøg en aften, så kan du se det hele med optimal kontrast, farve og skarphed.
Med LED-baggrundsbelysning kan du nyde lavt strømforbrug og smukke linjer kombineret med høj lysstyrke, utrolig kontrast og levende farver.
3.7
ud af 5
30
Anmeldelser
Ernshaw
17/07/2018
United Kingdom
Bekræftet køber
Good value for money
Our (different brand) tv "gave up the ghost" and it was too expensive to repair. It was a 40", but our budget restricted us to a new 32". We haven't noticed that much of a difference; enjoying programmes just as much on a smaller screen. The picture is crystal clear and has good sound quality. I associate the brand Philips with good quality, and this tv hasn't disappointed.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 4100 series 32PHT4132 Ultra Slim LED TV
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 4100 series 32PHT4132 Ultra Slim LED TV
Sarsar39
27/06/2018
United Kingdom
Brilliant TV for the money
Really pleased with this TV, the picture is clear and the sound is good, can't fault it, great 32inch TV.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 4100 series 32PHT4132 Ultra Slim LED TV
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 4100 series 32PHT4132 Ultra Slim LED TV
Tina1969
14/06/2018
United Kingdom
Very light and easy to set up and clear instructions
This TV is light and not to complicated to set up. Good picture and sound
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 4100 series 32PHT4132 Ultra Slim LED TV
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 4100 series 32PHT4132 Ultra Slim LED TV
Baseret på resultaterne fra Ambilight-prøveprogrammet i Sverige, Danmark, Finland, Norge, Storbritannien, Tyskland, Østrig og Frankrig mellem den 24. februar 2023 og den 28. februar 2025. I denne periode valgte 99,91 % af deltagerne at beholde deres Ambilight TV på trods af en returpolitik med fuld tilbagebetaling uden krav om begrundelse.
EPG og den faktiske synlighed (op til 8 dage) afhænger af land og operatør.
Energiforbrug i kWh pr. år, baseret på strømforbruget for et TV der er tændt i 4 timer om dagen i 365 dage. Det faktiske energiforbrug vil afhænge af, hvordan TV'et anvendes.
TV'et understøtter DVB-modtagelse af gratis kanaler. Bestemte DVB-udbydere understøttes muligvis ikke. Du kan se en opdateret liste i afsnittet Ofte stillede spørgsmål på Philips' support-websted. For nogle udbydere kræves der programkort eller abonnement. Kontakt din udbyder for at få flere oplysninger.
(Philips) kun kompatibel med specifik Philips-afspillerenhed.
Dette fjernsyn indeholder kun bly i visse dele eller komponenter, hvor der ikke findes alternative teknologier, i overensstemmelse med de dispensationsbestemmelser, der findes under RoHS-direktivet.