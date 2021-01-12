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32PHT4132/12
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Geninstallation af kanaler på Philips TV
Ændring af kanalrækkefølgen på Philips TV
Hvordan synkroniseres video og lyd i Philips-fjernsyn?
Hvad gør man i tilfælde af vandrette/lodrette striber på skærmen?
Hvordan ændres Philips-fjernsynets billedformat?
Hvad gør man når TV'et genstarter eller fryser?
Hvad skal man gøre, hvis lysdiodeindikatoren blinker i et gentaget mønster?
Hvad skal man gøre, hvis tv'et ikke tænder?
Hvordan forbinder man mus og tastatur til fjernsynet?
Hvad skal man gøre, når oplysninger om fjernsynet vises på skærmen? (Butik)
Sådan installerer man satellitkanaler
Hvordan deaktiveres Lydbeskrivelse? (TPN17.1)
Hvad skal man gøre, når tv’et ikke reagerer på den infrarøde fjernbetjening?
Hvad er HDR-indhold, og hvilke fjernsyn kan vise HDR?
Hvad hvis TV'ets netværksindstillinger forsvinder, når det slukkes?
Hvad hvis Philips-fjernsynssoftware ikke kan opdateres?
Hvad gør jeg, hvis der opstår et problem med en eller flere kanaler? [DVB-S-signal]
Hvordan deler man filer fra en pc med et Philips-TV?
Hvad gør jeg, hvis der opstår et problem med en eller flere kanaler? [DVB-C-signal]
Hvor findes produkt-/modelnummeret på fjernsynet?
Hvordan sættes et CAM-modul og CI+-kort i fjernsynet?
Hvordan sluttes en ekstern enhed til Philips-fjernsyn?
(VIDEO) Sådan tilsluttes eksterne enheder til dit Philips TV?
(VIDEO) Hvordan installerer du dit nye Philips TV
(VIDEO) Sådan sorteres kanaler i dit Philips TV ?
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