Kompatibel med stemmeassistenter og Alexa indbygget

Du får et udvalg af stemmeassistenter! Du kan trykke på en knap på fjernbetjeningen for at sætte TV'et i lyttetilstand og tale direkte til TV'ets indbyggede Alexa. Hvis du er ved at se noget, sænker TV'et lydstyrken, så Alexa kan høre dig tydeligt. Eller du kan styre dit TV via Google Smart-højttalere.