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Udgået

6000 seriesUltratyndt 4K TV med Android TV™

49PUS6561/12

4.2

| (92) Anmeldelser | 82% anbefaler dette produkt

Tyndt 4K LED-TV med Android TV

Den smukt udformede Philips 6500-serie er kommet. Oplev den flotte 4K Ultra HD-billedkvalitet, og træd ind i en verden af underholdning med Android TV. En slank ramme og den unikke buestander fuldender det elegante design.

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99,91 % af dem, der prøver Ambilight TV, ønsker aldrig at levere det tilbage. 1

med 3-sidet Ambilight

Tyndt 4K LED-TV med Android TV

  • 123 cm (49")

  • 4K Ultra HD LED-TV

  • Quad Core, 16 GB, som kan udvides

  • DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2

Nyd et levende billede med Pixel Plus Ultra HD

Skønheden ved et 4K Ultra HD-TV ligger i nydelsen af alle detaljerne. Philips Pixel Precise Ultra HD-generatoren omdanner ethvert indgangsbillede til en imponerende UHD-opløsning på skærmen. Nyd et jævnt, og alligevel skarpt, levende billede og en enestående kontrast. Opdag et dybere sortniveau, lysere hvide nuancer, levende farver og naturlige hudfarver – hver gang og fra alle kilder.

Buestander: Klar og smuk

Inspireret af arkitektur har Philips buestanderen har et moderne, afbalanceret, åbent design. Med poleret kromfinish af høj kvalitet og elegant bueeffekt tilføjer den stil til ethvert rum.

Hør alle detaljer med DTS Premium Sound

Fantastiske TV-højttalere kræver et kraftigt behandlingsprogram, som bevarer renheden i det originale lydindhold. DTS Premium Suite er udviklet til at levere den oplevelse, som forbrugerne har vænnet sig til fra førsteklasses lydbehandling: Overvældende surroundlyd med fyldig, dyb bas og krystalklar samtale, som leveres med maksimal lydstyrke og uden svingninger, amplitudebegrænsning eller forvrængning.

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Anmeldelser

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4.2

ud af 5

92

Anmeldelser

82%

anbefaler dette produkt

10/06/2017

Sverige

Sverige

Bekræftet køber

Suverän

Helt nöjd med teven. Enda minus är kontakterna där bak sitter väldigt dumt. Svårt få i HDMI kablarna.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 6000 series 55PUS6561 Slimmad 4K-TV med Android TV™

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 6000 series 55PUS6561 Slimmad 4K-TV med Android TV™

13/02/2017

Sverige

Sverige

Bekræftet køber

Bra bild och snygg design

Lätt att komma igång, bra med standard android app. Mycket bra bilder och ljud!

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 6000 series 55PUS6561 Slimmad 4K-TV med Android TV™

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 6000 series 55PUS6561 Slimmad 4K-TV med Android TV™

01/12/2017

United Kingdom

United Kingdom

Philips 49” hdr 4k

A new tv, with an upgrade from a 37” 6 year old Korean brand The difference is like night and day. The far eastern Tv’s are bright and sunny but lack any real subtlety in fine detail and shade. The Philips beats it hands down, excellent value for money. It was so good I went out and bought same mode in 43” size for second room. What else can I say, I would buy it again !

Denne anmeldelse blev foretaget for 6000 series 55PUS6561 4K Ultra Slim TV powered by Android TV™

Denne anmeldelse blev foretaget for 6000 series 55PUS6561 4K Ultra Slim TV powered by Android TV™

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Ansvarsfraskrivelser

  1. Baseret på resultaterne fra Ambilight-prøveprogrammet i Sverige, Danmark, Finland, Norge, Storbritannien, Tyskland, Østrig og Frankrig mellem den 24. februar 2023 og den 28. februar 2025. I denne periode valgte 99,91 % af deltagerne at beholde deres Ambilight TV på trods af en returpolitik med fuld tilbagebetaling uden krav om begrundelse. 

  1. EPG og den faktiske synlighed (op til 8 dage) afhænger af land og operatør.

  2. Android-app udvalget varierer fra land til land. For yderligere oplysninger kan du besøge din lokale Google Play Store.

  3. Energiforbrug i kWh pr. år, baseret på strømforbruget for et TV der er tændt i 4 timer om dagen i 365 dage. Det faktiske energiforbrug vil afhænge af, hvordan TV'et anvendes.

  4. Udvalget af Cloud-spil afhænger af spiludbyderne.

  5. TV'et understøtter DVB-modtagelse af gratis kanaler. Bestemte DVB-udbydere understøttes muligvis ikke. Du kan se en opdateret liste i afsnittet Ofte stillede spørgsmål på Philips' support-websted. For nogle udbydere kræves der programkort eller abonnement. Kontakt din udbyder for at få flere oplysninger.

  6. (Philips) kun kompatibel med specifik Philips-afspillerenhed.

  7. Google Cast-funktionaliteten er betinget af Google Cast Ready-apps og -enheder. Du kan få flere oplysninger på Google Cast-produktsiden.

  8. Philips TV Remote App og de tilknyttede funktioner varierer afhængigt af TV-model, operatør og land samt smartenhedsmodel og operativsystem. Du kan finde flere oplysninger på: www.philips.com/TVRemoteapp.

  9. Smart TV app-tilbud varierer afhængigt af TV-model og land. Du kan finde flere oplysninger på: www.philips.com/smarttv.

  10. USB-optagelse fungerer kun på digitale kanaler, og optagelserne kan være begrænset af copyright-beskyttelse på udsendelserne (CI+). Der kan være begrænsninger afhængigt af land og kanal.