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49PUS6561/12
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Hvordan synkroniseres video og lyd i Philips-fjernsyn?
Hvad gør man i tilfælde af vandrette/lodrette striber på skærmen?
Hvordan ændres Philips-fjernsynets billedformat?
Hvad gør man når TV'et genstarter eller fryser?
Hvad skal man gøre, hvis lysdiodeindikatoren blinker i et gentaget mønster?
Hvad skal man gøre, hvis tv'et ikke tænder?
Hvordan sluttes en mus og et tastatur til fjernsynet
Hvad skal man gøre, når oplysninger om fjernsynet vises på skærmen? (Butik)
Sådan deaktiveres Lydbeskrivelse
Hvad skal man gøre, når tv’et ikke reagerer på den infrarøde fjernbetjening?
Hvad er HDR-indhold, og hvilke fjernsyn kan vise HDR?
Hvad hvis TV'ets netværksindstillinger forsvinder, når det slukkes?
Hvad hvis Philips-fjernsynssoftware ikke kan opdateres?
Hvad hvis man ikke har adgang til SmartTV? (2k16)
Hvad gør jeg, hvis der opstår et problem med en eller flere kanaler? [DVB-S-signal]
Geninstallation af kanaler på et Philips TV [DVB-T/C]
Hvordan deler man filer fra en pc med et Philips-TV?
Hvad gør jeg, hvis der opstår et problem med en eller flere kanaler? [DVB-C-signal]
Hvor findes produkt-/modelnummeret på fjernsynet?
Hvad gør man, hvis en app på et Philips TV ikke virker?
Hvordan installeres satellitkanaler? - Android 2016-17
Hvordan sættes et CAM-modul og CI+-kort i fjernsynet?
Hvordan sluttes en ekstern enhed til Philips-fjernsyn?
Sådan (gen)installere du dine kanaler
Sådan tilsluttes en Nintendo Wii til tv'et
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