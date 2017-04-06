Gratis fragt fra 300 DKK
45 dages fortrydelsesret
Gratis fragt fra 300 DKK
45 dages fortrydelsesret
Udgået
49PUS7170/12
Ultratyndt 4K UHD LED-TV på Android-platform
Ultrahurtig Quad Core-behandling kombineret med ultratynde linjer: 7170-seriens UHD TV på Android-platform ser lige så hurtigt ud, som det fungerer. En elegant sølvfarvet ramme, et design med knivspidsformet stander samt Ambilight gør din seeroplevelse endnu mere intens
123 cm (49")
4K Ultra HD LED-TV
Quad Core, 16 GB, som kan udvides
Twin Tuner DVB-T/T2/C/S/S2
I behøver aldrig mere at slås om, hvad I skal se. Med Twin Tuner på dit TV kan du se din yndlingsserie og en fodboldkamp - på samme tid. Vores dobbelte optagefunktion giver mulighed for at se ét program, mens du optager et andet. Så har du altid noget godt at se senere.
Dit hjem repræsenterer din stil. Vores designere har valgt raffinerede, diskrete farver og kvalitetsoverflader som poleret krom for at skabe et TV-design, der falder naturligt ind i dit hjems indretning.
Skønheden ved et 4K Ultra HD-TV ligger i nydelsen af alle detaljerne. Philips Pixel Precise Ultra HD-generatoren omdanner ethvert indgangsbillede til en imponerende UHD-opløsning på skærmen. Nyd et jævnt, og alligevel skarpt, levende billede og en enestående kontrast. Opdag et dybere sortniveau, hvidere hvide toner, levende farver og naturlige hudfarver – hver gang og fra alle kilder.
Find ofte stillede spørgsmål, brugervejledninger, sikkerhedsoplysninger og tip
2.5
ud af 5
90
Anmeldelser
Poulin
06/04/2017
Suisse
Bekræftet køber
Qualité d'image exelente
Je conseille vivement se téléviseur ambiligth étincelant simple à l'emploie androïde fonctionne très bien
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 7000 series 55PUS7170 Téléviseur UHD 4K ultra-plat avec Android™
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 7000 series 55PUS7170 Téléviseur UHD 4K ultra-plat avec Android™
Hokke
12/10/2016
Suomi
Bekræftet køber
Huippu kuvanlaatu ja toiminnot
Hyvä kuvanlaatu, helppokäyttöinen tv.Pidän kauko-ohjaimesta, helppo kirjoittaa, kun on kunnon näppis. Pidän taustavslosta. Tyytyväinen valintaan.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 7000 series 49PUS7170 Erittäin ohut 4K UHD -TV, jossa Android™-käyttöjärj.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 7000 series 49PUS7170 Erittäin ohut 4K UHD -TV, jossa Android™-käyttöjärj.
polo76480
12/08/2016
France
Produit au TOP
Après une première frayeur sur un appareil qui fonctionnait mal et que la FNAC m'a remboursé, j'ai repris le même et j'en suis absolument ravi. Tout fonctionne parfaitement ! l'image est magnifique sans réglage particulier, l'Ambiligth, je ne connaissais pas, c'est extraordinaire, le son est net de qualité et bien défini. Pour info, sur le précédant défectueux, le petit bouton de secours sur l'arrière de l'appareil ne fonctionnait pas et n'affichait pas les 4 logos sur l'écran.... Bref, n'hésitez pas à investir sur ce Philisp 55pus7000 Surtout au prix fait par la Fnac ! Pour ma part le prochain sera le même en 65" .
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 7000 series 55PUS7170 Téléviseur UHD 4K ultra-plat avec Android™
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 7000 series 55PUS7170 Téléviseur UHD 4K ultra-plat avec Android™
Baseret på resultaterne fra Ambilight-prøveprogrammet i Sverige, Danmark, Finland, Norge, Storbritannien, Tyskland, Østrig og Frankrig mellem den 24. februar 2023 og den 28. februar 2025. I denne periode valgte 99,91 % af deltagerne at beholde deres Ambilight TV på trods af en returpolitik med fuld tilbagebetaling uden krav om begrundelse.
Forældre bør holde øje med deres børn mens de ser 3D, og sikre sig, at de ikke oplever ubehag som nævnt ovenfor. Det anbefales, at børn under 6 år ikke ser 3D, da deres syn endnu ikke er fuldt udviklet.
EPG og den faktiske synlighed (op til 8 dage) afhænger af land og operatør.
Android-app udvalget varierer fra land til land. For yderligere oplysninger kan du besøge din lokale Google Play Store.
Energiforbrug i kWh pr. år, baseret på strømforbruget for et TV der er tændt i 4 timer om dagen i 365 dage. Det faktiske energiforbrug vil afhænge af, hvordan TV'et anvendes.
Udvalget af Cloud-spil afhænger af spiludbyderne.
TV'et understøtter DVB-modtagelse af gratis kanaler. Bestemte DVB-udbydere understøttes muligvis ikke. Du kan se en opdateret liste i afsnittet Ofte stillede spørgsmål på Philips' support-websted. For nogle udbydere kræves der programkort eller abonnement. Kontakt din udbyder for at få flere oplysninger.
(Philips) kun kompatibel med specifik Philips-afspillerenhed.
Google Cast-funktionaliteten er betinget af Google Cast Ready-apps og -enheder. Du kan få flere oplysninger på Google Cast-produktsiden.
Philips TV Remote App og de tilknyttede funktioner varierer afhængigt af TV-model, operatør og land samt smartenhedsmodel og operativsystem. Du kan finde flere oplysninger på: www.philips.com/TVRemoteapp.
Smart TV app-tilbud varierer afhængigt af TV-model og land. Du kan finde flere oplysninger på: www.philips.com/smarttv.
USB-optagelse fungerer kun på digitale kanaler, og optagelserne kan være begrænset af copyright-beskyttelse på udsendelserne (CI+). Der kan være begrænsninger afhængigt af land og kanal.