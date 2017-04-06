ProdukterSupport

Betal senere med Klarna

Registrer dig og få 75kr. rabat

Gratis fragt fra 300 DKK

45 dages fortrydelsesret

Alle serier

  • Foto af produkt forfra
  • Primært anvendt foto
  • Foto af fjernbetjening
  • Foto af fjernbetjening
  • Tegning af stiksiden
  • Foto af alternativt produkt
  • Foto af alternativt produkt
  • Primært billede
  • Foto af produkt forfra
  • Primært anvendt foto
  • Foto af fjernbetjening
  • Foto af fjernbetjening
  • Tegning af stiksiden
  • Foto af alternativt produkt
  • Foto af alternativt produkt
  • Primært billede

Udgået

7000 seriesUltratyndt 4K UHD-TV på Android™-platform

49PUS7170/12

2.5

| (90) Anmeldelser

Ultratyndt 4K UHD LED-TV på Android-platform

Ultrahurtig Quad Core-behandling kombineret med ultratynde linjer: 7170-seriens UHD TV på Android-platform ser lige så hurtigt ud, som det fungerer. En elegant sølvfarvet ramme, et design med knivspidsformet stander samt Ambilight gør din seeroplevelse endnu mere intens

Se alle fordele
TV brand claim gold

99,91 % af dem, der prøver Ambilight TV, ønsker aldrig at levere det tilbage. 1

Med 3-sidet Ambilight

Ultratyndt 4K UHD LED-TV på Android-platform

  • 123 cm (49")

  • 4K Ultra HD LED-TV

  • Quad Core, 16 GB, som kan udvides

  • Twin Tuner DVB-T/T2/C/S/S2

Med Twin Tuner kan du se eller optage mere end ét program

Med Twin Tuner kan du se eller optage mere end ét program

I behøver aldrig mere at slås om, hvad I skal se. Med Twin Tuner på dit TV kan du se din yndlingsserie og en fodboldkamp - på samme tid. Vores dobbelte optagefunktion giver mulighed for at se ét program, mens du optager et andet. Så har du altid noget godt at se senere.

Perfekt finish: Et TV, hvor udseendet er lige så fantastisk som ydeevnen

Dit hjem repræsenterer din stil. Vores designere har valgt raffinerede, diskrete farver og kvalitetsoverflader som poleret krom for at skabe et TV-design, der falder naturligt ind i dit hjems indretning.

Pixel Precise Ultra HD: Oplev en levende UHD-billedkvalitet

Skønheden ved et 4K Ultra HD-TV ligger i nydelsen af alle detaljerne. Philips Pixel Precise Ultra HD-generatoren omdanner ethvert indgangsbillede til en imponerende UHD-opløsning på skærmen. Nyd et jævnt, og alligevel skarpt, levende billede og en enestående kontrast. Opdag et dybere sortniveau, hvidere hvide toner, levende farver og naturlige hudfarver – hver gang og fra alle kilder.

Tekniske specifikationer

Få support til dette produkt

Find ofte stillede spørgsmål, brugervejledninger, sikkerhedsoplysninger og tip

Anmeldelser

Disse anmeldelser administreres af Bazaarvoice og er i overensstemmelse med Bazaarvoice Authenticity-politikken, som understøttes af teknologi til bekæmpelse af svindel samt menneskelig analyse. Du kan finde flere oplysninger på
Kundernes meninger i form af produkt- og stjernevurderinger er nyttige for alle kunder. De giver dig mulighed for at få mere at vide om produktet og hjælper dig med at træffe en købsbeslutning. Alle kunder, der har købt et produkt online eller i en butik, kan indsende en anmeldelse

2.5

ud af 5

90

Anmeldelser

06/04/2017

Suisse

Suisse

Bekræftet køber

Qualité d'image exelente

Je conseille vivement se téléviseur ambiligth étincelant simple à l'emploie androïde fonctionne très bien

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 7000 series 55PUS7170 Téléviseur UHD 4K ultra-plat avec Android™

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 7000 series 55PUS7170 Téléviseur UHD 4K ultra-plat avec Android™

12/10/2016

Suomi

Suomi

Bekræftet køber

Huippu kuvanlaatu ja toiminnot

Hyvä kuvanlaatu, helppokäyttöinen tv.Pidän kauko-ohjaimesta, helppo kirjoittaa, kun on kunnon näppis. Pidän taustavslosta. Tyytyväinen valintaan.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 7000 series 49PUS7170 Erittäin ohut 4K UHD -TV, jossa Android™-käyttöjärj.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 7000 series 49PUS7170 Erittäin ohut 4K UHD -TV, jossa Android™-käyttöjärj.

12/08/2016

France

France

Produit au TOP

Après une première frayeur sur un appareil qui fonctionnait mal et que la FNAC m'a remboursé, j'ai repris le même et j'en suis absolument ravi. Tout fonctionne parfaitement ! l'image est magnifique sans réglage particulier, l'Ambiligth, je ne connaissais pas, c'est extraordinaire, le son est net de qualité et bien défini. Pour info, sur le précédant défectueux, le petit bouton de secours sur l'arrière de l'appareil ne fonctionnait pas et n'affichait pas les 4 logos sur l'écran.... Bref, n'hésitez pas à investir sur ce Philisp 55pus7000 Surtout au prix fait par la Fnac ! Pour ma part le prochain sera le même en 65" .

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 7000 series 55PUS7170 Téléviseur UHD 4K ultra-plat avec Android™

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 7000 series 55PUS7170 Téléviseur UHD 4K ultra-plat avec Android™

Tilmeld dig Philips' nyhedsbrev for at få eksklusive tilbud

  • Registrer dig og få 75kr. rabat
  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.

Jeg ønsker at modtage marketingmateriale – baseret på mine præferencer og min adfærd – om Philips' produkter, tjenester, begivenheder og tilbud. Jeg kan til enhver tid nemt afmelde meddelelserne igen!

  • Registrer dig og få 75kr. rabat
  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.
Ansvarsfraskrivelser

  1. Baseret på resultaterne fra Ambilight-prøveprogrammet i Sverige, Danmark, Finland, Norge, Storbritannien, Tyskland, Østrig og Frankrig mellem den 24. februar 2023 og den 28. februar 2025. I denne periode valgte 99,91 % af deltagerne at beholde deres Ambilight TV på trods af en returpolitik med fuld tilbagebetaling uden krav om begrundelse. 

  1. Forældre bør holde øje med deres børn mens de ser 3D, og sikre sig, at de ikke oplever ubehag som nævnt ovenfor. Det anbefales, at børn under 6 år ikke ser 3D, da deres syn endnu ikke er fuldt udviklet.

  2. EPG og den faktiske synlighed (op til 8 dage) afhænger af land og operatør.

  3. Android-app udvalget varierer fra land til land. For yderligere oplysninger kan du besøge din lokale Google Play Store.

  4. Energiforbrug i kWh pr. år, baseret på strømforbruget for et TV der er tændt i 4 timer om dagen i 365 dage. Det faktiske energiforbrug vil afhænge af, hvordan TV'et anvendes.

  5. Udvalget af Cloud-spil afhænger af spiludbyderne.

  6. TV'et understøtter DVB-modtagelse af gratis kanaler. Bestemte DVB-udbydere understøttes muligvis ikke. Du kan se en opdateret liste i afsnittet Ofte stillede spørgsmål på Philips' support-websted. For nogle udbydere kræves der programkort eller abonnement. Kontakt din udbyder for at få flere oplysninger.

  7. (Philips) kun kompatibel med specifik Philips-afspillerenhed.

  8. Google Cast-funktionaliteten er betinget af Google Cast Ready-apps og -enheder. Du kan få flere oplysninger på Google Cast-produktsiden.

  9. Philips TV Remote App og de tilknyttede funktioner varierer afhængigt af TV-model, operatør og land samt smartenhedsmodel og operativsystem. Du kan finde flere oplysninger på: www.philips.com/TVRemoteapp.

  10. Smart TV app-tilbud varierer afhængigt af TV-model og land. Du kan finde flere oplysninger på: www.philips.com/smarttv.

  11. USB-optagelse fungerer kun på digitale kanaler, og optagelserne kan være begrænset af copyright-beskyttelse på udsendelserne (CI+). Der kan være begrænsninger afhængigt af land og kanal.