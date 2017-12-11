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49PUS7170/12
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Lynvejledning
Lokaliseret handelsbrochure
Hvordan synkroniseres video og lyd i Philips-fjernsyn?
Hvad gør man i tilfælde af vandrette/lodrette striber på skærmen?
Hvordan ændres Philips-fjernsynets billedformat?
Hvad gør man når TV'et genstarter eller fryser?
Hvad skal man gøre, hvis lysdiodeindikatoren blinker i et gentaget mønster?
Hvad skal man gøre, hvis tv'et ikke tænder?
Hvad skal man gøre, når oplysninger om fjernsynet vises på skærmen? (Butik)
Hvad skal man gøre, hvis man ikke kan oprette forbindelse til SmartTV?
Hvad skal man gøre, når tv’et ikke reagerer på den infrarøde fjernbetjening?
Hvad er HDR-indhold, og hvilke fjernsyn kan vise HDR?
Hvad hvis TV'ets netværksindstillinger forsvinder, når det slukkes?
Hvad hvis Philips-fjernsynssoftware ikke kan opdateres?
Hvorfor er YouTube-app'en ikke længere tilgængelig?
Hvad gør jeg, hvis der opstår et problem med en eller flere kanaler? [DVB-S-signal]
Hvordan deler man filer fra en pc med et Philips-TV?
Hvad gør jeg, hvis der opstår et problem med en eller flere kanaler? [DVB-C-signal]
Hvor findes produkt-/modelnummeret på fjernsynet?
Hvad gør man, hvis en app på et Philips TV ikke virker?
Hvordan sættes et CAM-modul og CI+-kort i fjernsynet?
Hvad gør man, hvis en HDMI-enhed ikke virker korrekt, når den tilsluttes TV'et? - UHD
Hvad gør jeg, hvis der opstår et problem med en eller flere kanaler? [DVB-T-signal]
Hvordan opdateres softwaren til Philips TV'et via USB?
Hvad hvis en fejl på Philips-fjernsynet indikerer, at en Android-app/Google Play-butik ikke længere virker?
Hvad gør man når TV’et har problemer med at oprette forbindelse til en trådløs netforbindelse?
Hvad hvis der ikke kommer lyd fra TV'ets højttalere?
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