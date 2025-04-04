Dette sofistikerede OLED Ambilight TV emmer af skønhed. Du vil blive opslugt af alt fra det minimalistiske design og de levende billeder til den overraskende cinematiske lyd. Ambilights medrivende skær får alt til at virke større og mere ... wow!
Hvis du er berettiget til momsfritagelse på medicinsk udstyr, kan du gøre krav på fritagelse det på dette produkt. Momsbeløbet fratrækkes den pris, der er vist ovenfor. Se alle oplysninger i din indkøbskurv.
Gør den til en pakke, og spar penge Gør den til en pakke, og få 1 gratis produkt
Alle dine behov dækkes af ét køb
Pakkepris
Spring over
Vælg et af følgende: Vælg et af følgende produkter:
Tilføj tilbehør
Dette produkt
- {discount-value}
OLED
4K Ambilight TV
i alt
recurring payment
Utrolig realisme. Lækkert design.
139 cm (55") AMBILIGHT TV
4K OLED. 144 Hz
P5 AI Perfect Picture Engine
Dolby Vision og Dolby Atmos
Fordyb dig i det, du elsker. Ambilight-TV
Ambilight TV er de eneste TV med indbygget LED-lys bagpå, der reagerer på det, du ser, og som omslutter dig i en glorie af farverigt lys. Det ændrer alt: Dit TV virker større, og du vil blive trukket dybere ind i dine yndlingsprogrammer, film og spil.
Klar OLED-skærm. Et livagtigt billede under alle lysforhold
Det livagtige billede på dette klare OLED-TV ser altid fantastisk ud, selv hvis det ses fra en vinkel. Der kompenseres automatisk for ændringer i den omgivende belysning i rummet: Uanset hvad du ser, ser sort sort ud (ikke gråt), og selv de mindste detaljer springer i øjnene fra skyggerne og de lyse områder. Alle større HDR-formater understøttes.
Uanset hvad du ser, er billedet meget ægte. P5-processor med AI
Philips P5-processor med AI leverer et billede, der er så virkelighedstro, at det føles, som om du kunne træde direkte ind i det. En AI-algoritme med deep learning behandler billeder på en måde, der ligner den menneskelige hjerne. Uanset hvad du vil se, får du naturtro detaljer og kontrast, fyldige farver og jævne bevægelser.
Biograflignende oplevelse til alt, hvad du ser og spiller
Hold på hat og briller! Med Dolby Vision kan du se de billeder, som instruktøren ønskede, at du skulle se. Slut med skuffende scener, der er for mørke til at se noget! Du kan se alle detaljer i film og spil.
Medrivende surroundlydteknologi
Kompatibilitet med Dolby Atmos og DTS:X løfter lyden på dette TV til nye højder i alle rum. De nyeste film, de nyeste spil, de største sportsbegivenheder: Med lydeffekter placeret i rummet over og omkring dig vil du føle, at du befinder dig midt i det hele.
Uanset hvad du ser, perfekt TV-lyd. IntelliSound-processor
Med vores indbyggede IntelliSound-processor kan dit Ambilight-TV bruge AI til at give dig den bedst mulige lyd. Uanset om det er programmer og film, musik eller taletungt indhold som nyheder, optimerer TV'et indstillingerne automatisk. Vil du ikke bruge AI? Du kan også vælge forudindstillede lydformater manuelt eller tilpasse indstillingerne selv.
Underholdningen, du elsker, med lidt hjælp fra Google
Hvad vil du se? Google TV samler film, programmer med mere fra alle dine apps og abonnementer – og organiserer dem specielt til dig. Du får forslag baseret på det, du kan lide, og du kan endda bruge Google TV-appen på din telefon til at oprette en afspilningsliste, når du ikke er hjemme.
Komplet gaming-løsning. Spændende spil for alle gamere
HDMI 2.1, opdateringshastighed på 120 Hz og en ultralav inputforsinkelse. Uanset, om det er indie-spil eller AAA-titel, giver dette Ambilight-TV dig de specifikationer, du skal bruge for at spille, som du ønsker! Game Bar 2.0 giver dig mere kontrol, så du kan tilpasse, hvordan du spiller, og du kan tilslutte en Bluetooth-controller til cloud-spil. PC-gamere kan også nyde godt af 144 Hz VRR via HDMI.
Opret forbindelse til intelligente hjemmenetværk, stemmeassistenter og meget mere
Kompatibilitet med Matter betyder, at du nemt kan integrere dette 4K Ambilight TV i dit eksisterende Smart Home-netværk. Du kan også bruge TV-fjernbetjeningen til at styre din satellit- eller kabelboks eller aktivere TV'ets Google Assistent, og TV'et er også kompatibelt med Alexa-aktiverede enheder og Apple AirPlay.
Gennemtænkt design. Ansvarlig emballage
Den elegante rammeløse skærm ser godt ud i alle rum – og Ambilight skaber en fantastisk stemningsbelysning, når skærmen er slukket. Den slanke TV-fjernbetjening i metal oplades trådløst og har bevægelsesaktiveret baggrundsbelysning. Vores emballage bruger FSC-certificeret genbrugspap, og indstikkene er trykt på genbrugspapir.
Tekniske specifikationer
Ambilight
Ambilight-funktioner
Ambilight Suite
Spil-tilstand
Musik-tilstand
Tilpasning til vægfarve
Ambilight-version
3-sidet
Billede/display
Diagonal skærmstørrelse (tommer)
55
tommer
Diagonal skærmstørrelse (metrisk)
139
cm
Display
4K Ultra HD OLED
Panelopløsning
3840 x 2160p
Oprindelig opdateringshastighed
120
Hz
Picture engine
P5 AI Perfect Picture Engine
Billedforbedring
Auto Film- og Filmmaker-tilstand
Calman
Calman Autocal Ready og manuel kalibrering
Crystal Clear
ECO
Filmskabertilstand
Spil
Home Cinema
MEMC/FRC integreret
Micro Dimming Perfect
Skærm
Personlig
Perfect Natural Motion
Variabel opdateringshastighed
144 Hz
Indgangsopløsning på skærm
Opløsning - opdateringshastighed
576p - 50 Hz, 645 x 480 - 60 Hz, 720p - 50/60 Hz, 1920 x 1080p - 24/25/30/50/ 60/100/120/144 Hz, 2560 x 1440 - 60/120/144 Hz, 3840 x 2160p - 24/25/30/50/60/100/120/144 Hz
Dette fjernsyn indeholder kun bly i visse dele eller komponenter, hvor der ikke findes alternative teknologier, i overensstemmelse med de dispensationsbestemmelser, der findes under RoHS-direktivet.
TV'et understøtter DVB-modtagelse af gratis kanaler. Bestemte DVB-udbydere understøttes muligvis ikke. Du kan se en opdateret liste i afsnittet Ofte stillede spørgsmål på Philips' support-websted. For nogle udbydere kræves der programkort eller abonnement. Kontakt din udbyder for at få flere oplysninger.
Philips TV Remote App og de tilknyttede funktioner varierer afhængigt af TV-model, operatør og land samt smart-enhedsmodel og operativsystem. Du kan finde flere oplysninger på: www.philips.com/TVRemoteapp.
EPG og den faktiske tilgængelighed (op til 8 dage) afhænger af land og operatør.
Netflix-abonnement er påkrævet. Underlagt vilkår på https://www.netflix.com
Amazon Prime er tilgængelig på udvalgte sprog og i udvalgte lande.
Amazon, Alexa og alle relaterede logoer er varemærker tilhørende Amazon.com, Inc. eller dets associerede selskaber. Amazon Alexa er tilgængelig på udvalgte sprog og i udvalgte lande.
Knappen til over-the-top-medietjenester på fjernbetjeningen vil være forskellig fra land til land. Se det aktuelle produkt i emballagen.
Google Assistent er tilgængelig på forskellige sprog og i forskellige lande afhængigt at produkttyper.
Tilgængeligheden og funktionaliteten af stemmestyringstjenester varierer alt efter land og sprog.
Google TV er navnet på denne enheds softwareoplevelse og et varemærke tilhørende Google LLC.
Google TV er navnet på denne enheds softwareoplevelse og et varemærke tilhørende Google LLC. YouTube, OK Google og andre mærker er varemærker tilhørende Google LLC.
Tilgængeligheden af Apple TV-appen og Apple TV+ kan variere efter land eller område. Se supportsiderne for Google Play og Apple Inc.
144 Hz HDMI VRR, G-sync og FreeSync kan opnås, når du spiller på en PC, der er tilsluttet dit OLED TV via HDMI
Matter/Control4: Denne funktion frigives i 2025 via en softwareopdatering.
Apple, AirPlay, Apple Home, HomeKit og iOS er varemærker tilhørende Apple Inc., registreret i USA og andre lande og områder. IOS er et varemærke eller et registreret varemærke tilhørende Cisco i USA og andre lande og bruges under licens.