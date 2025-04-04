Søgeord

    • Utrolig realisme. Lækkert design. Utrolig realisme. Lækkert design. Utrolig realisme. Lækkert design.
      Energy Label Europe F Energimærke
      Du kan få flere oplysninger ved at downloade Energimærke (PDF 202.0KB)

      OLED 4K Ambilight TV

      65OLED810/12

      Samlet vurdering / 5
      • Anmeldelser Anmeldelser

      Utrolig realisme. Lækkert design.

      Dette sofistikerede OLED Ambilight TV emmer af skønhed. Du vil blive opslugt af alt fra det minimalistiske design og de levende billeder til den overraskende cinematiske lyd. Ambilights medrivende skær får alt til at virke større og mere ... wow!

      Utrolig realisme. Lækkert design.

      • 164 cm (65") AMBILIGHT TV
      • 4K OLED. 144 Hz
      • P5 AI Perfect Picture Engine
      • Dolby Vision og Dolby Atmos
      Fordyb dig i det, du elsker. Ambilight-TV

      Fordyb dig i det, du elsker. Ambilight-TV

      Ambilight TV er de eneste TV med indbygget LED-lys bagpå, der reagerer på det, du ser, og som omslutter dig i en glorie af farverigt lys. Det ændrer alt: Dit TV virker større, og du vil blive trukket dybere ind i dine yndlingsprogrammer, film og spil.

      Klar OLED-skærm. Et livagtigt billede under alle lysforhold

      Klar OLED-skærm. Et livagtigt billede under alle lysforhold

      Det livagtige billede på dette klare OLED-TV ser altid fantastisk ud, selv hvis det ses fra en vinkel. Der kompenseres automatisk for ændringer i den omgivende belysning i rummet: Uanset hvad du ser, ser sort sort ud (ikke gråt), og selv de mindste detaljer springer i øjnene fra skyggerne og de lyse områder. Alle større HDR-formater understøttes.

      Uanset hvad du ser, er billedet meget ægte. P5-processor med AI

      Uanset hvad du ser, er billedet meget ægte. P5-processor med AI

      Philips P5-processor med AI leverer et billede, der er så virkelighedstro, at det føles, som om du kunne træde direkte ind i det. En AI-algoritme med deep learning behandler billeder på en måde, der ligner den menneskelige hjerne. Uanset hvad du vil se, får du naturtro detaljer og kontrast, fyldige farver og jævne bevægelser.

      Biograflignende oplevelse til alt, hvad du ser og spiller

      Biograflignende oplevelse til alt, hvad du ser og spiller

      Hold på hat og briller! Med Dolby Vision kan du se de billeder, som instruktøren ønskede, at du skulle se. Slut med skuffende scener, der er for mørke til at se noget! Du kan se alle detaljer i film og spil.

      Medrivende surroundlydteknologi

      Medrivende surroundlydteknologi

      Kompatibilitet med Dolby Atmos og DTS:X løfter lyden på dette TV til nye højder i alle rum. De nyeste film, de nyeste spil, de største sportsbegivenheder: Med lydeffekter placeret i rummet over og omkring dig vil du føle, at du befinder dig midt i det hele.

      Uanset hvad du ser, perfekt TV-lyd. IntelliSound-processor

      Uanset hvad du ser, perfekt TV-lyd. IntelliSound-processor

      Med vores indbyggede IntelliSound-processor kan dit Ambilight-TV bruge AI til at give dig den bedst mulige lyd. Uanset om det er programmer og film, musik eller taletungt indhold som nyheder, optimerer TV'et indstillingerne automatisk. Vil du ikke bruge AI? Du kan også vælge forudindstillede lydformater manuelt eller tilpasse indstillingerne selv.

      Underholdningen, du elsker, med lidt hjælp fra Google

      Underholdningen, du elsker, med lidt hjælp fra Google

      Hvad vil du se? Google TV samler film, programmer med mere fra alle dine apps og abonnementer – og organiserer dem specielt til dig. Du får forslag baseret på det, du kan lide, og du kan endda bruge Google TV-appen på din telefon til at oprette en afspilningsliste, når du ikke er hjemme.

      Komplet gaming-løsning. Spændende spil for alle gamere

      Komplet gaming-løsning. Spændende spil for alle gamere

      HDMI 2.1, opdateringshastighed på 120 Hz og en ultralav inputforsinkelse. Uanset, om det er indie-spil eller AAA-titel, giver dette Ambilight-TV dig de specifikationer, du skal bruge for at spille, som du ønsker! Game Bar 2.0 giver dig mere kontrol, så du kan tilpasse, hvordan du spiller, og du kan tilslutte en Bluetooth-controller til cloud-spil. PC-gamere kan også nyde godt af 144 Hz VRR via HDMI.

      Opret forbindelse til intelligente hjemmenetværk, stemmeassistenter og meget mere

      Opret forbindelse til intelligente hjemmenetværk, stemmeassistenter og meget mere

      Kompatibilitet med Matter betyder, at du nemt kan integrere dette 4K Ambilight TV i dit eksisterende Smart Home-netværk. Du kan også bruge TV-fjernbetjeningen til at styre din satellit- eller kabelboks eller aktivere TV'ets Google Assistent, og TV'et er også kompatibelt med Alexa-aktiverede enheder og Apple AirPlay.

      Gennemtænkt design. Ansvarlig emballage

      Den elegante rammeløse skærm ser godt ud i alle rum – og Ambilight skaber en fantastisk stemningsbelysning, når skærmen er slukket. Den slanke TV-fjernbetjening i metal oplades trådløst og har bevægelsesaktiveret baggrundsbelysning. Vores emballage bruger FSC-certificeret genbrugspap, og indstikkene er trykt på genbrugspapir.

      Tekniske specifikationer

      • Ambilight

        Ambilight-funktioner
        • Ambilight Suite
        • Spil-tilstand
        • Musik-tilstand
        • Tilpasning til vægfarve
        Ambilight-version
        3-sidet

      • Billede/display

        Diagonal skærmstørrelse (tommer)
        65  tommer
        Diagonal skærmstørrelse (metrisk)
        164  cm
        Display
        4K Ultra HD OLED
        Panelopløsning
        3840 x 2160p
        Oprindelig opdateringshastighed
        144  Hz
        Picture engine
        P5 AI Perfect Picture Engine
        Billedforbedring
        • Auto Film- og Filmmaker-tilstand
        • Calman
        • Calman Autocal Ready og manuel kalibrering
        • Crystal Clear
        • ECO
        • Filmskabertilstand
        • Spil
        • Home Cinema
        • MEMC/FRC integreret
        • Micro Dimming Perfect
        • Skærm
        • Personlig
        • Perfect Natural Motion
        Variabel opdateringshastighed
        144 Hz

      • Indgangsopløsning på skærm

        Opløsning - opdateringshastighed
        576p - 50 Hz, 645 x 480 - 60 Hz, 720p - 50/60 Hz, 1920 x 1080p - 24/25/30/50/ 60/100/120/144 Hz, 2560 x 1440 - 60/120/144 Hz, 3840 x 2160p - 24/25/30/50/60/100/120/144 Hz

      • Tuner/modtagelse/transmission

        Digital TV
        DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
        Signalstyrke-indikation
        Ja
        Tekst-TV
        1000 siders hypertext
        HEVC-understøttelse
        Ja

      • Smart TV

        Smart TV-apps*
        • Amazon Prime Video
        • Apple TV
        • Disney+
        • Netflix*
        • NFT-app*
        • YouTube
        OS
        Google TV™
        Hukommelsesstørrelse (Flash)*
        32 GB

      • Smart TV-funktioner

        Interaktivt TV
        HbbTV
        Stemmeassistent*
        • Fjernbetjening med mikrofon.
        • Fungerer sammen med Alexa
        • Hej Google
        Smart Home-oplevelse
        • Control4
        • MATTER
        • Fungerer med Apple Home
        Kontrollinje til gaming
        Gamebar 2.0
        TTS-understøttelse
        Ja

      • Multimedieprogrammer

        Formater for videoafspilning
        AVI, MKV, HEVC, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP9, HEVC (H.265), AV1
        Formater for musikafspilning
        MP3, WAV, AAC, FLAC
        Understøttede undertekstformater
        SRT, SMI, SSA, SUB, ASS, TXT
        Formater for billedvisning
        JPEG, GIF, PNG, BMP, HEIF

      • Lyd

        Audio (Lyd)
        2,1 kanal
        Udgangseffekt (RMS)
        Udgangseffekt: 70 W (RMS)
        Højttalerkonfiguration
        10 W x 4 mellemtonehøjttaler, 30 W subwoofer
        Codec
        • Dolby Atmos
        • Dolby Digital
        • DTS:X
        Lydforbedring
        • A.I. EQ
        • AI-tilstand
        • AVL-tilstand
        • Tydelig dialog
        • Dialog
        • Dolby Media Intelligence
        • Dolby Atmos
        • Underholdning
        • Lytteprofil
        • Musik
        • Night-indstilling
        • Original
        • Personlig
        • Rumlig musik
        Hovedtelefonfunktioner
        Dolby Atmos til hovedtelefoner
        Hovedhøjttaler
        2-vejs mellemtone + diskantenhed
        Basenhed
        Tredobbelt ringbalance Quad PR

      • Tilslutningsmuligheder

        Antal HDMI-tilslutninger
        4
        HDMI-funktioner
        • 4K
        • Audio Return Channel
        EasyLink (HDMI-CEC)
        • Afspilning med ét tryk
        • Fjernbetjenings-pass-through
        • System-lydkontrol
        • System-standby
        Antal USB-stik
        2
        Trådløs forbindelse
        • Wi-Fi 802.11ax, 2x2, Dual Band
        • Bluetooth 5.2
        • Fungerer sammen med Apple AirPlay
        HDCP 2.3
        Ja, på alle HDMI
        HDMI ARC
        Ja, på HDMI2
        HDMI 2.1-funktioner
        • eARC på HDMI 2
        • eARC/VRR/ALLM understøttes
        • Maks. 48 Gbps datahastighed
        EasyLink 2.0
        • Ekstern indstilling via TV’ets brugergrænseflade
        • HDMI-CEC til Philips TV/SB

      • Understøttede HDMI-videofunktioner

        HDMI 1/2
        • HDMI 2.1 fuld båndbredde 48 Gbps
        • op til 4K 144 Hz
        Gaming
        • AMD FreeSync Premium
        • ALLM
        • Dolby Vision Game
        • HDMI VRR
        • HGiG
        • NVIDIA G-Sync-kompatibel
        HDMI 3/4
        HDMI 2,0
        HDR
        • Dolby Vision
        • HDR10
        • HDR10+ Adaptive
        • HLG

      • EU-energikort

        EPREL-registreringsnumre
        2294951
        Energiklasse for SDR
        F
        Strømkrav i tændt tilstand for SDR
        102  Kwh/1000 t.
        Energiklasse for HDR
        G
        Strømkrav i tændt tilstand for HDR
        121  Kwh/1000 t.
        Strømforbrug ved slukket tilstand
        i/t
        Netværksbaseret standbytilstand
        2,0  W
        Anvendt panelteknologi
        OLED

      • Strøm

        Lysnet
        AC 100-240 V 50/60 Hz
        Standby-strømforbrug
        0,5 W
        Strømbesparende funktioner
        • Timer til auto-sluk
        • Eco-tilstand
        • Lyssensor
        • Slå billede fra (ved radio)

      • Tilbehør

        Medfølgende tilbehør
        • 1x USB-C-kabel til opladning af fjernbetjening
        • Netledning
        • Fjernbetjening med trådløs opladning
        • Lynhåndbog
        • Folder om sikkerhed og lovgivning
        • Bordstand

      • Design

        Farver på TV
        Frontramme af metal
        Standerdesign
        Central stander i satinforkromet metal

      • Mål

        Afstand mellem 2 stander
        550  mm
        Kan monteres på en væg
        300 x 300 mm
        TV uden holder (B x H x D)
        1444 x 831 x 68 mm
        TV med holder (B x H x D)
        1444 x 896 x 280 mm
        Ydre emballage (B x H x D)
        1660 x 1052 x 170 mm
        Vægt på TV uden holder
        22,1 kg
        Vægt på TV med holder
        27,62 kg
        Vægt inkl. emballage
        34,62 kg

      • Dette fjernsyn indeholder kun bly i visse dele eller komponenter, hvor der ikke findes alternative teknologier, i overensstemmelse med de dispensationsbestemmelser, der findes under RoHS-direktivet.
      • TV'et understøtter DVB-modtagelse af gratis kanaler. Bestemte DVB-udbydere understøttes muligvis ikke. Du kan se en opdateret liste i afsnittet Ofte stillede spørgsmål på Philips' support-websted. For nogle udbydere kræves der programkort eller abonnement. Kontakt din udbyder for at få flere oplysninger.
      • Philips TV Remote App og de tilknyttede funktioner varierer afhængigt af TV-model, operatør og land samt smart-enhedsmodel og operativsystem. Du kan finde flere oplysninger på: www.philips.com/TVRemoteapp.
      • EPG og den faktiske tilgængelighed (op til 8 dage) afhænger af land og operatør.
      • Netflix-abonnement er påkrævet. Underlagt vilkår på https://www.netflix.com
      • Amazon Prime er tilgængelig på udvalgte sprog og i udvalgte lande.
      • Amazon, Alexa og alle relaterede logoer er varemærker tilhørende Amazon.com, Inc. eller dets associerede selskaber. Amazon Alexa er tilgængelig på udvalgte sprog og i udvalgte lande.
      • Knappen til over-the-top-medietjenester på fjernbetjeningen vil være forskellig fra land til land. Se det aktuelle produkt i emballagen.
      • Google Assistent er tilgængelig på forskellige sprog og i forskellige lande afhængigt at produkttyper.
      • Tilgængeligheden og funktionaliteten af stemmestyringstjenester varierer alt efter land og sprog.
      • Google TV er navnet på denne enheds softwareoplevelse og et varemærke tilhørende Google LLC.
      • Google TV er navnet på denne enheds softwareoplevelse og et varemærke tilhørende Google LLC. YouTube, OK Google og andre mærker er varemærker tilhørende Google LLC.
      • Tilgængeligheden af Apple TV-appen og Apple TV+ kan variere efter land eller område. Se supportsiderne for Google Play og Apple Inc.
      • 144 Hz HDMI VRR, G-sync og FreeSync kan opnås, når du spiller på en PC, der er tilsluttet dit OLED TV via HDMI
      • Matter/Control4: Denne funktion frigives i 2025 via en softwareopdatering.
      • Apple, AirPlay, Apple Home, HomeKit og iOS er varemærker tilhørende Apple Inc., registreret i USA og andre lande og områder. IOS er et varemærke eller et registreret varemærke tilhørende Cisco i USA og andre lande og bruges under licens.
      © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2025. Alle rettigheder forbeholdes.

