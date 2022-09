Android TV. Google Assistant. Fungerer sammen med Alexa.

Det er nemt at finde det indhold, du ønsker, og det er kun begyndelsen på, hvad du kan gøre med dit OLED+ TV. Tryk på en knap på fjernbetjeningen for at tale direkte med Google Assistant, eller betjen TV'et via Google Assistant-kompatible enheder. Du kan bede Alexa om at styre TV'et via Alexa-aktiverede enheder.