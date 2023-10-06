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Renser luften på mindre end 16 min. (1)
Med et enkelt tryk på en knap filtrerer luftrenseren de usynlige vira, allergener eller forurenende stoffer i dit hjem for at holde det rent og sikkert. Den renser hurtigt og effektivt takket være renluftkapaciteten (CADR) på 190 m³/t.
Renser rum op til 48 m²
190 m³/t renluftkapacitet (CADR)
HEPA-filter og aktivt kulfilter
Kraftfuld luftcirkulation dækker effektivt rum op til 48 m² og fordeler ren luft i alle hjørner af rummet. Dette øger ydeevnen til 190 m³/t CADR (Clean Air Delivery Rate). Den renser 20 m² på mindre end 16 min. (1)
3-lags filtrering med NanoProtect HEPA, aktivt kulfilter og forfilter opfanger 99,5% af de ultrafine partikler helt ned til 0,003 mikrometer (3), så du er sikret mod PM2.5, bakterier, pollen, støv, skæl fra kæledyr, gas og andre forurenende stoffer. Certificeret af European Centre for Allergy Research Foundation.
Opfanger aerosoler, herunder de, der kan indeholde respiratoriske vira. Uafhængige tests foretaget af airmid health group viser, at op til 99,9 % af vira og aerosoler fjernes fra luften (2). Også testet i forbindelse med coronavirus (4).
4.5
ud af 5
563
Anmeldelser
93%
anbefaler dette produkt
StellaPolaris
06/10/2023
Norge
Lifesaver!
I bought this in the hopes it would ease my congested breathing from having developed a cat allergy, and boy did it deliver! I feared having to re-home my cat, but after getting this I'm doing so well, my cat will not be going anywhere! I've even cut back on allergy medication. An added bonus is that it eliminates odors. The only "down side" to this machine is that I miss it when I travel, it's so good I've become addicted to the positive effect it has on my health!
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Denne anmeldelse blev foretaget for AC0819/10 kompakt luftrenser i 800-serien
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for AC0819/10 kompakt luftrenser i 800-serien
Dixi 1947
21/03/2023
Norge
Bekræftet køber
Sover nå som en stein
Vi kjøpte Phillips luftrenser 3001 til stua da stua er så stor, men til soverommet valgte vi Phillips 800 Series AC820 som dekket opptil 49m2. Allerede neste morgen merket jeg forskjell. Hadde ikke vært tett i nesen i løpet av natt, og derfor ikke våknet i hytt og vær. Om morgningen da jeg sto opp, var rommet helt friskt , ikke klamt eller dårlig luft -og NESESPRAY SOM BLE BRUKT BÅDE DAG OG NATT HAVNET I BOSSET, jeg er så fornøyd med luftrenseproduktene fra Phillips at jeg kjøpte en i til i 800 series AC820/10 til min venninne til hennes 75 års dag, Hun ringte meg neste morgen da hun sto opp og gikk inn i stua. Da sa hun at hun trodde våren var kommet inn i stua. Kjempefornøyd.
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Denne anmeldelse blev foretaget for 800 Series AC0820/10 Kompakt luftrenser
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for 800 Series AC0820/10 Kompakt luftrenser
Busan
11/05/2025
Sverige
Bekræftet køber
Enkel hantering flera funktioner
Sköter sitt jobb utmärkt. Nu när vi även har. Syrgas behandling hemma.
Denne anmeldelse blev foretaget for 800i Series AC0850/11R0 Kompakt luftrenare
Denne anmeldelse blev foretaget for 800i Series AC0850/11R0 Kompakt luftrenare
(1) Fra den luft, der passerer gennem filteret, er der en teoretisk tid for én rensning beregnet ved at dividere CADR 190 m³/t med en rumstørrelse på 48 m³ (under forudsætning af at rummet er 20 m² i gulvareal og 2,4 m i højden).
(2) Microbial Reduction Rate-test udført hos Airmid Health Ltd i et kammer på 28,5 m³ med luftbåren influenza A (H1N1). Luftrensere i sig selv beskytter ikke mod COVID-19, men kan være en del af en beskyttelsesplan (US EPA).
(3) Fra luften, der passerer gennem filteret, testet med NaCl-aerosol af iUTA i henhold til DIN71460-1.
(4) Test af mikrobiel reduktionshastighed på et uafhængigt laboratorium i et testkammer, der er forurenet med aerosoler med aviær coronavirus (IBV), med Philips HEPA NanoProtect-filter.
(5) Den anbefalede levetid for enheden er baseret på en teoretisk beregning af de gennemsnitlige regionale værdier for skadelige udendørs luftpartikler og daglig brug af luftrenseren i 16 timer i automatisk tilstand.
(6) Testet på filtermediet for 1 gennemløbseffektivitet ved 5,33 cm/s luftstrøm af et uafhængigt laboratorium./Fra den luft, der passerer gennem filteret, testet iht. JISB 9908-2011
(7) Det beregnede gennemsnitlige lydtryk ved 1,5 meter fra enheden baseret på målinger i henhold til IEC 60704. Lydtryksniveauet afhænger af rummets konstruktion, indretning og placeringen af enheden og lytteren.