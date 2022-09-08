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  • Hurtigere rensning i et kompakt, elegant design
  • Hurtigere rensning i et kompakt, elegant design
  • Hurtigere rensning i et kompakt, elegant design
  • Hurtigere rensning i et kompakt, elegant design
  • Hurtigere rensning i et kompakt, elegant design
  • Hurtigere rensning i et kompakt, elegant design
  • Hurtigere rensning i et kompakt, elegant design
  • Hurtigere rensning i et kompakt, elegant design
  • Hurtigere rensning i et kompakt, elegant design
  • Hurtigere rensning i et kompakt, elegant design
  • Hurtigere rensning i et kompakt, elegant design
  • Hurtigere rensning i et kompakt, elegant design
  • Hurtigere rensning i et kompakt, elegant design
  • Hurtigere rensning i et kompakt, elegant design
  • Hurtigere rensning i et kompakt, elegant design
  • Hurtigere rensning i et kompakt, elegant design
  • Hurtigere rensning i et kompakt, elegant design
  • Hurtigere rensning i et kompakt, elegant design
  • Hurtigere rensning i et kompakt, elegant design
  • Hurtigere rensning i et kompakt, elegant design
  • Hurtigere rensning i et kompakt, elegant design
  • Hurtigere rensning i et kompakt, elegant design

PureProtect Mini 900 SeriesIntelligent luftrenser

AC0950/10

Hurtigere rensning i et kompakt, elegant design
Nyd ren, sikker luft derhjemme med vores kompakte luftrenser. Den fjerner 99,97 % af allergener og forurenende stoffer på få minutter, mens den bruger minimal energi. Med dens slanke design og intelligente betjeningselementer passer den perfekt til dit hjem og din livsstil.
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Opfanger effektivt allergener og forurenende stoffer

Hurtigere rensning i et kompakt, elegant design

  • Renser rum op til 65 m2

  • 250 m3/time for ren luft (CADR)

  • HEPA-filter og aktivt kulfilter

  • PM2.5 intelligent sensor

Fjerner forurenende stoffer på under 12 minutter

Fjerner forurenende stoffer på under 12 minutter

Hurtigere rensning i et kompakt, elegant design (1). Med kraftig filtrering på 250 m3/time (CADR) kan den nemt håndtere rum på op til 65 m2 (2) og kan rense et rum på 20 m2 på mindre end 12 minutter (3).

3-lags HEPA-filtrering fanger 99,97 % af de mindste partikler

3-lags HEPA-filtrering fanger 99,97 % af de mindste partikler

3-lags filtrering bestående af forfilter, HEPA NanoProtect og aktivt kulstof opfanger 99,97 % af partikler helt ned til 0,003 mikrometer (4) - mindre end den mindste kendte virus!

Ultrastille og ingen lysforstyrrelser

Ultrastille og ingen lysforstyrrelser

Nyd uforstyrret søvn med vores innovative luftrenser. I dvaletilstand kører den ved 20,5 dB (5), hvilket er mere støjsvagt end en hvisken. Desuden dæmpes det digitale displaylys, hvilket minimerer eventuelle lysforstyrrelser.

Tekniske specifikationer

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Ansvarsfraskrivelser

  1. (1) CADR vs. forgængeren Philips AC0850

  2. (2) CADR-testet i henhold til GB/T18801-2022. Passende rensningsområde beregnet ud fra NRCC-54013-standarden.

  3. (3) Beregnet: 48 m3 rum, CADR på 250 m3/time

  4. (4) Fra den luft, der passerer gennem filteret, testet i henhold til DIN71460 med NaCl-aerosol 0,003 µm, iUTA

  5. (5) Lydtryk, IEC 60704, i en afstand på 1,5 m.

  6. (6) Fra den luft, der passerer gennem filteret, testet med husstøvmide, birkepollen og katteallergener i henhold til SOP 350.003 fra det østrigske OFI-institut

  7. (8) Allergisk snue og dens indvirkning på astma (ARIA) 2008, skrevet af J. Bousquet og ca. 50 andre KOL'er, allergi 2008: 63 (suppl. 86): 8-160

  8. (8) Test af mikrobiel reduktionshastighed foretaget af GMT-laboratorium med influenza (H1N1) i 30 m3 testkammer, ved brug af turbofunktion i 1 time

  9. (9) Testet i henhold til GB21551.3-2010 med S. Albus, 30 m3 kammer, 1 time, turbofunktion, tredjepartslaboratorium

  10. (10) Mikrobiel reduktionshastighedstest hos eksternt laboratorium, hvor apparater kører med turbofunktion i 1 time i et testkammer med HCOV-229E-virusaerosoler. HCOV-229E er relateret til, men er ikke det samme som SARS-CoV-2, som forårsager Covid-19.

  11. (11) Ekstern laboratorietest i henhold til GB/T 18801-2022 med TVOC, toluen og NO2: 30 m3 rum, turbofunktion i 2 timer.

  12. (12) Filterets levetid afhænger af luftkvaliteten og brugen.