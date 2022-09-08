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AC0950/10
Renser rum op til 65 m2
250 m3/time for ren luft (CADR)
HEPA-filter og aktivt kulfilter
PM2.5 intelligent sensor
Hurtigere rensning i et kompakt, elegant design (1). Med kraftig filtrering på 250 m3/time (CADR) kan den nemt håndtere rum på op til 65 m2 (2) og kan rense et rum på 20 m2 på mindre end 12 minutter (3).
3-lags filtrering bestående af forfilter, HEPA NanoProtect og aktivt kulstof opfanger 99,97 % af partikler helt ned til 0,003 mikrometer (4) - mindre end den mindste kendte virus!
Nyd uforstyrret søvn med vores innovative luftrenser. I dvaletilstand kører den ved 20,5 dB (5), hvilket er mere støjsvagt end en hvisken. Desuden dæmpes det digitale displaylys, hvilket minimerer eventuelle lysforstyrrelser.
Anmeldelser
(1) CADR vs. forgængeren Philips AC0850
(2) CADR-testet i henhold til GB/T18801-2022. Passende rensningsområde beregnet ud fra NRCC-54013-standarden.
(3) Beregnet: 48 m3 rum, CADR på 250 m3/time
(4) Fra den luft, der passerer gennem filteret, testet i henhold til DIN71460 med NaCl-aerosol 0,003 µm, iUTA
(5) Lydtryk, IEC 60704, i en afstand på 1,5 m.
(6) Fra den luft, der passerer gennem filteret, testet med husstøvmide, birkepollen og katteallergener i henhold til SOP 350.003 fra det østrigske OFI-institut
(8) Allergisk snue og dens indvirkning på astma (ARIA) 2008, skrevet af J. Bousquet og ca. 50 andre KOL'er, allergi 2008: 63 (suppl. 86): 8-160
(8) Test af mikrobiel reduktionshastighed foretaget af GMT-laboratorium med influenza (H1N1) i 30 m3 testkammer, ved brug af turbofunktion i 1 time
(9) Testet i henhold til GB21551.3-2010 med S. Albus, 30 m3 kammer, 1 time, turbofunktion, tredjepartslaboratorium
(10) Mikrobiel reduktionshastighedstest hos eksternt laboratorium, hvor apparater kører med turbofunktion i 1 time i et testkammer med HCOV-229E-virusaerosoler. HCOV-229E er relateret til, men er ikke det samme som SARS-CoV-2, som forårsager Covid-19.
(11) Ekstern laboratorietest i henhold til GB/T 18801-2022 med TVOC, toluen og NO2: 30 m3 rum, turbofunktion i 2 timer.
(12) Filterets levetid afhænger af luftkvaliteten og brugen.