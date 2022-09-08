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Alle serier

  • Originalt filter til Purifier PureProtect Mini 900
  • Originalt filter til Purifier PureProtect Mini 900
  • Originalt filter til Purifier PureProtect Mini 900
  • Originalt filter til Purifier PureProtect Mini 900
  • Originalt filter til Purifier PureProtect Mini 900
  • Originalt filter til Purifier PureProtect Mini 900
  • Originalt filter til Purifier PureProtect Mini 900
  • Originalt filter til Purifier PureProtect Mini 900
  • Originalt filter til Purifier PureProtect Mini 900
  • Originalt filter til Purifier PureProtect Mini 900

PureProtect Mini 900 SeriesHEPA NanoProtect-filter

FY0910/30

Originalt filter til Purifier PureProtect Mini 900
Originalt ekstra filter til din luftrenser: 3-i-1 HEPA NanoProtect, aktivt kul og forfilter til beskyttelse mod forurening, pollen, støv, skæl fra kæledyr, vira.
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Kompatible produkter
PureProtect Mini 900 Series

PureProtect Mini 900 Series
Intelligent luftrenser

AC0951/13R1

PureProtect Mini 900 Series

PureProtect Mini 900 Series
Intelligent luftrenser

AC0950/10

PureProtect Mini 900 Series

PureProtect Mini 900 Series
Intelligent luftrenser

AC0951/13

Opfanger effektivt 99,97 % af nanopartikler (1)

Originalt filter til Purifier PureProtect Mini 900

  • Kan bruges sammen med 900 og 800 Series

  • Levetid på op til 1 år

  • I æsken: 1 filter

  • Originalt Philips-filter

Kompatibel med luftrensere Series 900 og 800

Kompatibel med luftrensere Series 900 og 800

Ekstra filter til Philips Luftrenser 900 og 800 Series: AC0950, AC0951, AC0830, AC0850. Du kan se, hvilken luftrensermodel du har, i bunden af enheden.

Langtidsholdbart filter i op til 1 år

Langtidsholdbart filter i op til 1 år

Filtrene sikrer optimal filtrering i op til 1 år (2), hvilket reducerer besvær og omkostninger. Støvsug forfilteret regelmæssigt for at opnå den bedste filtrering.

Originalt Philips-filter giver den bedste ydeevne

Originalt Philips-filter giver den bedste ydeevne

Det originale Philips-filter er designet til at passe perfekt til din enhed. Brug altid det originale Philips-filter for at opnå optimal ydeevne.

Tekniske specifikationer

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  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.
Ansvarsfraskrivelser

  1. (1) Fra den luft, der passerer gennem filteret, testet iht. DIN71460 med NaCl-aerosol 0,003 µm, iUTA

  2. (2) Filterets levetid afhænger af luftkvaliteten og brugen.