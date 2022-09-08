PureProtect Mini 900 Series

Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
FY0910/30
Kan bruges sammen med 900 og 800 Series
Levetid på op til 1 år
I æsken: 1 filter
Originalt Philips-filter
Ekstra filter til Philips Luftrenser 900 og 800 Series: AC0950, AC0951, AC0830, AC0850. Du kan se, hvilken luftrensermodel du har, i bunden af enheden.
Filtrene sikrer optimal filtrering i op til 1 år (2), hvilket reducerer besvær og omkostninger. Støvsug forfilteret regelmæssigt for at opnå den bedste filtrering.
Det originale Philips-filter er designet til at passe perfekt til din enhed. Brug altid det originale Philips-filter for at opnå optimal ydeevne.
Anmeldelser
(1) Fra den luft, der passerer gennem filteret, testet iht. DIN71460 med NaCl-aerosol 0,003 µm, iUTA
(2) Filterets levetid afhænger af luftkvaliteten og brugen.