      PureProtect Quiet 2200 Series Intelligent luftrenser

      AC2220/10

      Vores mest støjsvage luftrenser. Ren luft, næsten lydløs.

      Nyd ren, sikker luft derhjemme med vores mest støjsvage luftrenser. Den fjerner 99,97 % af allergener og forurenende stoffer på få minutter, bruger minimal energi og afgiver minimal støj. Med det slanke design og den intelligente betjening passer den perfekt ind i dit hjem og din livsstil.

      Vores mest støjsvage luftrenser. Ren luft, næsten lydløs.

      Opfanger effektivt allergener og forurenende stoffer.

      • Renser rum på op til 109 m2
      • Vores mest støjsvage luftrenser
      • Filterlevetid på 3 år
      • 420 m3/t renluftkapacitet (CADR)
      • HEPA-filter og aktivt kulfilter
      Effektiv rensning af rum op til 109 m2

      Effektiv rensning af rum op til 109 m2

      Med kraftig filtrering på 420 m3/t (CADR) (1) kan den nemt rense rum på op til 109 m2 og rengøre et rum på 20 m2 på mindre end 7 minutter (2).

      Vores mest støjsvage luftrenser, der er udviklet til støjsvag drift

      Vores mest støjsvage luftrenser, der er udviklet til støjsvag drift

      Oplev vores mest støjsvage luftrenser med SilentWings-teknologi. Vores blæservingedesign, der er inspireret af uglernes lydløse flyvning, sikrer rensning helt ned til 13 dB(A).

      3-lags HEPA-filter opfanger 99,97 % af ultrafine partikler

      3-lags HEPA-filter opfanger 99,97 % af ultrafine partikler

      3-lags filtrering bestående af forfilter, HEPA NanoProtect og aktivt kulstof opfanger 99,97 % af partikler helt ned til 0,003 mikrometer (4) - mindre end den mindste kendte virus!

      Lang filterlevetid på 3 år

      Lang filterlevetid på 3 år

      Originale filtre sikrer optimal ydeevne i 3 år (5), hvilket reducerer besvær og omkostninger. Renseren beregner filterets levetid og advarer dig, når det skal skiftes.

      Indret et beroligende og rent værelse til børn med en natlampe

      Indret et beroligende og rent værelse til børn med en natlampe

      Vælg en plan efter børnenes sengetider for at rengøre luften grundigt, før dit barn skal i seng. Enheden skifter derefter til lydløs Sleep-tilstand, mens en svag natlampe forbliver tændt. Så kan de små føle sig trygge i mørket, og forældrene kan føle sig trygge hele natten.

      Opfanger 99,99 % allergener fra støv, pollen og kæledyr

      Opfanger 99,99 % allergener fra støv, pollen og kæledyr

      Beskyttelse hele dagen for allergikere. Fjerner 99,99 % af støvmide-, pollen-, kæledyrs- eller skimmelsporeallergener (6), som er kendte udløsere af allergi- eller høfebersymptomer (7). ECARF-certificeret allergivenlig.

      Reducerer effektivt vira og bakterier i luften

      Reducerer effektivt vira og bakterier i luften

      Fjerner 99,9 % af luftbårne vira og bakterier. Uafhængigt testet til at eliminere H1N1-influenzavirus (8) og stafylokokbakterier (9).

      Opfanger lugte og forurenende gasser

      Opfanger lugte og forurenende gasser

      Det aktive kulstoflag opfanger lugte og fjerner >95 % af de forurenende gasser, der skader den indendørs luft (10): NO2 fra industri- og trafikforurening, toluen eller VOC'er fra husmaling, rengøringsmidler og møbler. Sikker og effektiv: Der udledes ingen ioner, kemikalier eller ozon.

      Lavere energiforbrug end en lyspære

      Lavere energiforbrug end en lyspære

      Få renere luft, samtidig med at el-forbruget forbliver lavt. Ved maksimal effekt bruger luftrenseren kun 28 W, altså mindre energi end en almindelig lyspære.

      Registrerer og tilpasser sig intelligent din indendørs luftkvalitet

      Registrerer og tilpasser sig intelligent din indendørs luftkvalitet

      AeraSense-teknologien scanner luften 1000 gange i sekundet for at registrere forurenende stoffer og rapporterer luftkvaliteten i realtid på produktdisplayet eller i appen. I Auto-tilstand vælger enheden intelligent den rigtige hastighed til at reagere på hver situation.

      Betjen din renser med Philips Air+-appen

      Betjen din renser med Philips Air+-appen

      Par luftrenseren med Air+-appen til overvågning af indendørs og udendørs luftkvalitet, fjernbetjening og stemmekommandoer via Google og Alexa. I appen skal du vælge Auto+-tilstand for AI-teknologi, der tilpasser sig din rutiner og samtidig minimerer støj og energiforbrug.

      Gå i seng og vågn op med frisk, ren luft

      Gå i seng og vågn op med frisk, ren luft

      Vælg Fresh Wake-up for langsomt at øge rensning før din indstillede tid til at vågne. Om natten renser Fresh Bedtime værelset grundigt, før du går i seng, og byder dig velkommen med en hyggelig, varm natlampe.

      Tekniske specifikationer

      • Generelle specifikationer

        Farve
        Arctic White
        Internettilslutning
        Ja (Air + app)
        Knap til stemmestyring
        Ja (Alexa, Google Home)

      • Tekniske specifikationer

        Maksimal kraft
        28 W
        Luftkvalitetssensor
        PM2.5
        Min. lydniveau
        13 dB
        Maks. lydniveau
        45 dB

      • Performance

        CADR (Clean Air delivery rate) (partikel, GB/T)
        420 m3/t
        Filterlag
        HEPA, aktivt kulstof, forfilter
        Partikelfiltrering
        99,97 % ved 0,003 mikrometer
        Maks. størrelse på rum
        109 m2

      • Brugervenlighed

        Ledningslængde
        1,5 m
        Planlægger
        Ja (i app)
        Automatisk tilstand
        Ja
        Søvntilstand
        Ja
        Hastighedsindstillinger
        Ja (5 niveauer)
        Automatisk displaydæmpning
        Ja
        Omgivende natlys
        Ja
        Luftkvalitetsfeedback
        Farvering, numerisk
        Anbefalet filterudskiftning
        3 år

      • Sikkerhedsfunktion

        Børnesikring
        Ja

      • Energieffektivitet

        Spænding
        100 - 240 V

      • Vedligeholdelse

        Service
        2 års verdensomspændende reklamationsret

      • Kompatibilitet

        Medfølgende tilbehør 1
        FY2200/30

      • Vægt og mål

        Produktets mål (B x D x H)
        48,6 x 28,0 x 28,0 cm
        Produkets vægt
        4,1 kg
        Emballagens mål (L x B x H)
        54,0 x 34,8 x 34,8 cm
        Vægt inkl. emballage
        5,72 kg

      Få support til dette produkt

      Find produkttip, ofte stillede spørgsmål, brugervejledninger og oplysninger om sikkerhed og overholdelse.

      • (1) CADR er testet af et godkendt uafhængigt laboratorium iht. GB/T18801-2022
      • (2) Beregnet iht. NRCC-54013-standarden
      • (3) Lydtryk, IEC 60704, i en afstand på 1,5 m.
      • (4) Fra den luft, der passerer gennem filteret, testet iht. DIN71460 med NaCl-aerosol 0,003 µm og 0,3 µm, iUTA-instituttet
      • (5) Beregnet gennemsnit. Filterets levetid afhænger af luftkvalitet og anvendelse
      • (6) Fra den luft, der passerer gennem filteret, testet med husstøvmide, birkepollen og katteallergener i henhold til SOP 350.003 fra det østrigske OFI-institut
      • (7) Allergic Rhinitis and its Impact on Asthma (ARIA) 2008, skrevet af J. Bousquet og ca. 50 andre KOL'er, Allergy 2008: 63 (Suppl. 86): 8-160
      • (8) Test af mikrobiel reduktionshastighed foretaget af uafhængigt laboratorium med influenza (H1N1) i 30 m3 testkammer ved brug af turbofunktion i 1 time
      • (9) Testet i henhold til GB21551.3-2010 med S. Albus, 30 m3 kammer, 1 time, turbofunktion, tredjepartslaboratorium
      • (10) Ekstern GMT-laboratorietest iht. GB/T 18801-2022 med TVOC, toluen og NO2: 30 m3 rum, turbofunktion i 1 time.

