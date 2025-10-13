AC2220/10
Vores mest støjsvage luftrenser. Ren luft, næsten lydløs.
Nyd ren, sikker luft derhjemme med vores mest støjsvage luftrenser. Den fjerner 99,97 % af allergener og forurenende stoffer på få minutter, bruger minimal energi og afgiver minimal støj. Med det slanke design og den intelligente betjening passer den perfekt ind i dit hjem og din livsstil.Se alle fordelene
Intelligent luftrenser
Med kraftig filtrering på 420 m3/t (CADR) (1) kan den nemt rense rum på op til 109 m2 og rengøre et rum på 20 m2 på mindre end 7 minutter (2).
Oplev vores mest støjsvage luftrenser med SilentWings-teknologi. Vores blæservingedesign, der er inspireret af uglernes lydløse flyvning, sikrer rensning helt ned til 13 dB(A).
3-lags filtrering bestående af forfilter, HEPA NanoProtect og aktivt kulstof opfanger 99,97 % af partikler helt ned til 0,003 mikrometer (4) - mindre end den mindste kendte virus!
Originale filtre sikrer optimal ydeevne i 3 år (5), hvilket reducerer besvær og omkostninger. Renseren beregner filterets levetid og advarer dig, når det skal skiftes.
Vælg en plan efter børnenes sengetider for at rengøre luften grundigt, før dit barn skal i seng. Enheden skifter derefter til lydløs Sleep-tilstand, mens en svag natlampe forbliver tændt. Så kan de små føle sig trygge i mørket, og forældrene kan føle sig trygge hele natten.
Beskyttelse hele dagen for allergikere. Fjerner 99,99 % af støvmide-, pollen-, kæledyrs- eller skimmelsporeallergener (6), som er kendte udløsere af allergi- eller høfebersymptomer (7). ECARF-certificeret allergivenlig.
Fjerner 99,9 % af luftbårne vira og bakterier. Uafhængigt testet til at eliminere H1N1-influenzavirus (8) og stafylokokbakterier (9).
Det aktive kulstoflag opfanger lugte og fjerner >95 % af de forurenende gasser, der skader den indendørs luft (10): NO2 fra industri- og trafikforurening, toluen eller VOC'er fra husmaling, rengøringsmidler og møbler. Sikker og effektiv: Der udledes ingen ioner, kemikalier eller ozon.
Få renere luft, samtidig med at el-forbruget forbliver lavt. Ved maksimal effekt bruger luftrenseren kun 28 W, altså mindre energi end en almindelig lyspære.
AeraSense-teknologien scanner luften 1000 gange i sekundet for at registrere forurenende stoffer og rapporterer luftkvaliteten i realtid på produktdisplayet eller i appen. I Auto-tilstand vælger enheden intelligent den rigtige hastighed til at reagere på hver situation.
Par luftrenseren med Air+-appen til overvågning af indendørs og udendørs luftkvalitet, fjernbetjening og stemmekommandoer via Google og Alexa. I appen skal du vælge Auto+-tilstand for AI-teknologi, der tilpasser sig din rutiner og samtidig minimerer støj og energiforbrug.
Vælg Fresh Wake-up for langsomt at øge rensning før din indstillede tid til at vågne. Om natten renser Fresh Bedtime værelset grundigt, før du går i seng, og byder dig velkommen med en hyggelig, varm natlampe.
