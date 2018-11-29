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Udgået
Indånd forskellen
VitaShield IPS-teknologi kan på lang sigt fjerne ultrafine partikler ned til 0,02 µm og 99,97 % almindeligt luftbårne allergener naturligt og effektivt. Aerasense-teknologien giver dig tryghed ved at vise luftkvaliteten indendørs i realtid.
Rumstørrelse: Op til 95 m²
Fjerner UFP helt ned til 0,02 µm
Speciel allergentilstand
Pollen CADR*: 393
Det ekstra tykke NanoProtect HEPA- og AC-filter er designet til uovertruffen renseeffektivitet og -levetid mod luftbårne partikler.
Den specialudviklede Allergentilstand er meget effektiv til fjernelse af almindelige, luftbårne allergener. Når luftrenseren registrerer selv den mindste ændring i luftkvaliteten, øger den renseevnen og fjerner allergener i luften.
VitaShield IPS med aerodynamisk design og ekstra tykt NanoProtect HEPA-filter øger produktionen af ren luft til 393 m3/time, som kan anvendes i rum op til 95 m². Den fjerner effektivt UFP-partikler helt ned til 0,02 µm* (mere end 100 gange mindre end PM2.5), fjerner 99,97 %* almindelige, luftbårne allergener, 99,9 % bakterier og nogle vira som f. eks. H1N1*. Den giver dig samtidig sikker beskyttelse mod sundhedsfarlige luftarter som f.eks. formaldehyd, toluen eller TVOC.
4.5
ud af 5
230
Anmeldelser
93%
anbefaler dette produkt
brianlaing
29/11/2018
Danmark
flot design og god kvalitet
Jeg har kun haft den i 3 dage indtil nu men er ganske tilfreds den ser flot ud og kvaliteten er meget god og så er den meget brugervenlig, jeg kan rigtig godt lide at den automatisk styrer det hele selv og dejligt med det fine ledlys så man altid kan se luftkvaliteten eneste minus er at man ikke kan læse sig frem til hvad den bruger i strøm og om den skal køre alle 24 timer i døgnet da synes jeg der mangler lidt info
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Series 3000i AC3259/10 Vores bedste luftrenser
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Series 3000i AC3259/10 Vores bedste luftrenser
Citytiina
06/04/2020
Sverige
Bra för en astmatiker/allergiker
Denna är väl genom tänkt produkt och trivs med den och får hjälp av den väldigt bra hade dock önskat och mera Philips utomordentliga sjukhus kvalite mer i denna som skulle ta bort mera kemikalier och lukter och dofter bort. Den tar med nanokol filter nu också mera bort de ämnen än många andra luftrenare gör men hoppas hjälp mera för MCS samt Extremtsvårt sjuka i Sensorisk Hyperreaktivitet i kroppens alla slemhinnor...Ni ärså bra redan men önskar operationssalens ren luft i maskinen framöver pga mina flera svåra respiratoriska problem.tack
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Series 3000i AC3259/10 Vår bästa luftrenare
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Series 3000i AC3259/10 Vår bästa luftrenare
SantaJenny
12/06/2018
Sverige
Som att andas bland skuggor, träd och vatten
Ett av de bästa köp jag gjort till mitt nya och lilla lya! Eftersom lägenheten är inte en sådan genomgående, är luftcirkulationen inte det optimala. Men sedan köpet av luftrenaren är skillnaden i luftkvaliteten som natt och dag!
Denne anmeldelse blev foretaget for Series 3000i AC3259/10 Vår bästa luftrenare
Denne anmeldelse blev foretaget for Series 3000i AC3259/10 Vår bästa luftrenare
Røg CADR: Testet af tredjepart i henhold til AHAM-standarden
20 nanometer: Testet af IUTA. I henhold til rapporten Mikrobiologisk Risikovurdering fra 2008 udsendt af Verdenssundhedsorganisationen (WHO), er vira fra fugleinfluenza, almindelig influenza, legionella, hepatitis større end 20 nanometer (0,00002 mm).
Fjerner 99,97 % af alle partikler: Testet i laboratorium i 2015 af tredjepart