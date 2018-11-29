ProdukterSupport

Betal senere med Klarna

Registrer dig og få 75kr. rabat

Gratis fragt fra 300 DKK

30 dages fortrydelsesret

Alle serier

  • Alternative Product Photograph Philips Air Cleaner
  • Alternative Product Photograph Philips Air Cleaner
  • Alternative Product Photograph Philips Air Cleaner
  • Alternative Product Photograph Philips Air Cleaner

Udgået

Luftrenser

AC3256/10

4.5

| (230) Anmeldelser | 93% anbefaler dette produkt

Indånd forskellen

VitaShield IPS-teknologi kan på lang sigt fjerne ultrafine partikler ned til 0,02 µm og 99,97 % almindeligt luftbårne allergener naturligt og effektivt. Aerasense-teknologien giver dig tryghed ved at vise luftkvaliteten indendørs i realtid.

Se alle fordele

med Vitashield IPS- og Aerasense-teknologi

Indånd forskellen

  • Rumstørrelse: Op til 95 m²

  • Fjerner UFP helt ned til 0,02 µm

  • Speciel allergentilstand

  • Pollen CADR*: 393

Det avancerede NanoProtect-filter giver allroundbeskyttelse

Det avancerede NanoProtect-filter giver allroundbeskyttelse

Det ekstra tykke NanoProtect HEPA- og AC-filter er designet til uovertruffen renseeffektivitet og -levetid mod luftbårne partikler.

Den automatiske AL-specialtilstand er mere effektiv til allergenfjernelse

Den automatiske AL-specialtilstand er mere effektiv til allergenfjernelse

Den specialudviklede Allergentilstand er meget effektiv til fjernelse af almindelige, luftbårne allergener. Når luftrenseren registrerer selv den mindste ændring i luftkvaliteten, øger den renseevnen og fjerner allergener i luften.

Uovertruffen rensning, som kan anvendes i rum på maks. 95 m²

Uovertruffen rensning, som kan anvendes i rum på maks. 95 m²

VitaShield IPS med aerodynamisk design og ekstra tykt NanoProtect HEPA-filter øger produktionen af ren luft til 393 m3/time, som kan anvendes i rum op til 95 m². Den fjerner effektivt UFP-partikler helt ned til 0,02 µm* (mere end 100 gange mindre end PM2.5), fjerner 99,97 %* almindelige, luftbårne allergener, 99,9 % bakterier og nogle vira som f. eks. H1N1*. Den giver dig samtidig sikker beskyttelse mod sundhedsfarlige luftarter som f.eks. formaldehyd, toluen eller TVOC.

Tekniske specifikationer

Få support til dette produkt

Find ofte stillede spørgsmål, brugervejledninger, sikkerhedsoplysninger og tip

Anmeldelser

Disse anmeldelser administreres af Bazaarvoice og er i overensstemmelse med Bazaarvoice Authenticity-politikken, som understøttes af teknologi til bekæmpelse af svindel samt menneskelig analyse. Du kan finde flere oplysninger på
Kundernes meninger i form af produkt- og stjernevurderinger er nyttige for alle kunder. De giver dig mulighed for at få mere at vide om produktet og hjælper dig med at træffe en købsbeslutning. Alle kunder, der har købt et produkt online eller i en butik, kan indsende en anmeldelse

4.5

ud af 5

230

Anmeldelser

93%

anbefaler dette produkt

29/11/2018

Danmark

Danmark

flot design og god kvalitet

Jeg har kun haft den i 3 dage indtil nu men er ganske tilfreds den ser flot ud og kvaliteten er meget god og så er den meget brugervenlig, jeg kan rigtig godt lide at den automatisk styrer det hele selv og dejligt med det fine ledlys så man altid kan se luftkvaliteten eneste minus er at man ikke kan læse sig frem til hvad den bruger i strøm og om den skal køre alle 24 timer i døgnet da synes jeg der mangler lidt info

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Series 3000i AC3259/10 Vores bedste luftrenser

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Series 3000i AC3259/10 Vores bedste luftrenser

06/04/2020

Sverige

Sverige

Bra för en astmatiker/allergiker

Denna är väl genom tänkt produkt och trivs med den och får hjälp av den väldigt bra hade dock önskat och mera Philips utomordentliga sjukhus kvalite mer i denna som skulle ta bort mera kemikalier och lukter och dofter bort. Den tar med nanokol filter nu också mera bort de ämnen än många andra luftrenare gör men hoppas hjälp mera för MCS samt Extremtsvårt sjuka i Sensorisk Hyperreaktivitet i kroppens alla slemhinnor...Ni ärså bra redan men önskar operationssalens ren luft i maskinen framöver pga mina flera svåra respiratoriska problem.tack

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Series 3000i AC3259/10 Vår bästa luftrenare

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Series 3000i AC3259/10 Vår bästa luftrenare

12/06/2018

Sverige

Sverige

Som att andas bland skuggor, träd och vatten

Ett av de bästa köp jag gjort till mitt nya och lilla lya! Eftersom lägenheten är inte en sådan genomgående, är luftcirkulationen inte det optimala. Men sedan köpet av luftrenaren är skillnaden i luftkvaliteten som natt och dag!

Denne anmeldelse blev foretaget for Series 3000i AC3259/10 Vår bästa luftrenare

Denne anmeldelse blev foretaget for Series 3000i AC3259/10 Vår bästa luftrenare

Tilmeld dig Philips' nyhedsbrev for at få eksklusive tilbud

  • Registrer dig og få 75kr. rabat
  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.

Jeg ønsker at modtage marketingmateriale – baseret på mine præferencer og min adfærd – om Philips' produkter, tjenester, begivenheder og tilbud. Jeg kan til enhver tid nemt afmelde meddelelserne igen!

  • Registrer dig og få 75kr. rabat
  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.
Ansvarsfraskrivelser

  1. Røg CADR: Testet af tredjepart i henhold til AHAM-standarden

  2. 20 nanometer: Testet af IUTA. I henhold til rapporten Mikrobiologisk Risikovurdering fra 2008 udsendt af Verdenssundhedsorganisationen (WHO), er vira fra fugleinfluenza, almindelig influenza, legionella, hepatitis større end 20 nanometer (0,00002 mm).

  3. Fjerner 99,97 % af alle partikler: Testet i laboratorium i 2015 af tredjepart