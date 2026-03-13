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AC3256/10
Udgået
User Manual Philips Air Cleaner AC3256/10
VitaShield IPS-teknologi kan på lang sigt fjerne ultrafine partikler ned til 0,02 µm og 99,97 % almindeligt luftbårne allergener naturligt og effektivt. Aerasense-teknologien giver dig tryghed ved at vise luftkvaliteten indendørs i realtid.
Hvad betyder PM2.5-indikator på min Philips-luftrenser?
Hvad betyder indikatorerne eller fejlkoderne på min Philips-luftrenser?
Hvilke filtre skal jeg bruge sammen med min Philips-luftrenser?
Hvordan og hvornår skal jeg rense/udskifte filtrene og sensoren på min luftrenser?
Hvad betyder lysene på min Philips-luftrenser
Skal jeg nulstille min Philips-luftrenser eller -luftfugter efter udskiftning eller rengøring af et filter?
Kan jeg rense filtrene og forfilteret på min Philips-luftrenser?
Min Philips-luftrenser tænder ikke
Kan ikke aktivere funktioner.
Min Philips-luftrensers luftkvalitetsringfarve skifter ikke
Min Philips-luftrensers luftstrøm er svag og lampen lyser ikke blåt
Der er et konstant eller blinkende lys på min Philips-luftrenser
Min Philips-luftrenser fjerner ikke lugte tilstrækkeligt
Lyden fra min Philips-luftrenser er for høj
Min Philips-luftrenser forbedrer ikke luftkvaliteten
Min Philips-luftrenser afgiver en slem eller ubehagelig lugt
Min Philips-luftrenser siger en mærkelig lyd
Min Philips-luftrensers filterudskiftningsindikator forbliver tændt