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AC3256/10

Luftrenser

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Manualer og dokumentation

User Manual Philips Air Cleaner AC3256/10

  • PDF fil, 7 MB
  • 13 March 2026

VitaShield IPS-teknologi kan på lang sigt fjerne ultrafine partikler ned til 0,02 µm og 99,97 % almindeligt luftbårne allergener naturligt og effektivt. Aerasense-teknologien giver dig tryghed ved at vise luftkvaliteten indendørs i realtid.

  • PDF fil
  • 21 May 2026

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