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Udgået

Bodygroom series 3000 BG3015/15 Showerproof body groomer

BG3027/03

4.1
| (742) Anmeldelser | 84% anbefaler dette produkt
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Anmeldelser

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4.1

ud af 5

742

Anmeldelser

84%

anbefaler dette produkt

27/01/2020

Sverige

Sverige

Bra

Fungerar bra och bra rakning enligt priset kvalitet bra

Denne anmeldelse blev foretaget for Bodygroom series 3000 BG3010/15 Duschsäker kroppstrimmer

Denne anmeldelse blev foretaget for Bodygroom series 3000 BG3010/15 Duschsäker kroppstrimmer

13/03/2019

Sverige

Sverige

Gör det den påstår

Fungerar utmärkt och ser till att blir slätt utan att det blir nå iriteringar, vanligtvis så lyckas jag ofta skära mig eller få redigt torr hud när det kommer till rakhyvel men inte av denna.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Bodygroom series 3000 BG3010/15 Duschsäker kroppstrimmer

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Bodygroom series 3000 BG3010/15 Duschsäker kroppstrimmer

27/09/2016

Sverige

Sverige

Nöjd med denna trimmer

Jag tycker trimmern fungerar väldigt bra på mig! Fungerar bra i duschen också och skön att hålla i.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Bodygroom series 3000 BG2026/15 Duschsäker trimmer

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Bodygroom series 3000 BG2026/15 Duschsäker trimmer

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