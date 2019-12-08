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Udgået
3 kamme til at klikke på, 3, 5, 7 mm
2D-shaver, der følger konturerne
60 min. ledningsfri, 1 t. opladning
Tilbehør til at nå om på ryggen
Nu kan du trygt trimme overalt på kroppen med blot ét redskab. Denne trimmer til mænd fra Philips til trimning af hele kroppen klipper hår i 3 forskellige længder for et rent og ensartet resultat på ryg, skuldre, bryst, mave, underarm, arme, lyske og ben.
Fjern nemt hår på ryggen. Dette tilbehør er specielt designet til praktisk trimning på ryggen.
Shaverhovedet har patenterede afrundede spidser og en hypoallergen folie til at beskytte din hud mod snit og rifter under barberingen.
4.2
ud af 5
632
Anmeldelser
87%
anbefaler dette produkt
Sønnen_av_sol
08/12/2019
Norge
Bekræftet køber
Enkel og bruke
Effektiv og engkel. Kan brukes både våt og tørr. Jeg bruker den hver gang før dusjer.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Bodygroom Series 5000 BG5020/15 Dusjsikker trimmer for lyske og kropp
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Bodygroom Series 5000 BG5020/15 Dusjsikker trimmer for lyske og kropp
HugoTarzan
11/10/2020
Sverige
Produkten har utmärkta funktioner
Valde denna för att den går att använda till hela kroppen och speciellt för skaftet som gör att man når hela ryggen. Den tar långa och korta hårstrån utan problem. KÖP!
Fordele
Når överallt. Bra batteritid
Ulemper
Inga än så länge
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Bodygroom Series 5000 BG5020/15 Duschsäker kroppstrimmer
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Bodygroom Series 5000 BG5020/15 Duschsäker kroppstrimmer
12/01/2020
Sverige
Fantastisk
Vilket resultat! Enastående, huden blir som en babyrumpa. Rakar lika nära som en rakhyvel fast utan sår och irritation. Detta är ett mirakel!
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Bodygroom Series 5000 BG5020/15 Duschsäker kroppstrimmer
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Bodygroom Series 5000 BG5020/15 Duschsäker kroppstrimmer
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