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  • Komplet grooming af krop, sikker også under bæltestedet
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  • Komplet grooming af krop, sikker også under bæltestedet
  • Komplet grooming af krop, sikker også under bæltestedet
  • Komplet grooming af krop, sikker også under bæltestedet
  • Komplet grooming af krop, sikker også under bæltestedet
  • Komplet grooming af krop, sikker også under bæltestedet
  • Komplet grooming af krop, sikker også under bæltestedet
  • Komplet grooming af krop, sikker også under bæltestedet
  • Komplet grooming af krop, sikker også under bæltestedet
  • Komplet grooming af krop, sikker også under bæltestedet
  • Komplet grooming af krop, sikker også under bæltestedet
  • Komplet grooming af krop, sikker også under bæltestedet
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Komplet grooming af krop, sikker også under bæltestedet
  • Komplet grooming af krop, sikker også under bæltestedet
  • Komplet grooming af krop, sikker også under bæltestedet
  • Komplet grooming af krop, sikker også under bæltestedet
  • Komplet grooming af krop, sikker også under bæltestedet
  • Komplet grooming af krop, sikker også under bæltestedet
  • Komplet grooming af krop, sikker også under bæltestedet
  • Komplet grooming af krop, sikker også under bæltestedet
  • Komplet grooming af krop, sikker også under bæltestedet
  • Komplet grooming af krop, sikker også under bæltestedet

Udgået

Bodygroom Series 5000Trimmer til lyske og krop, tåler vand

BG5020/15

4.2
| (632) Anmeldelser | 87% anbefaler dette produkt
Komplet grooming af krop, sikker også under bæltestedet
5000-serien er designet til at trimme hår effektivt, uden at gå på kompromis med hudkomfort, selv på steder, der er svære at nå, som på ryggen. Brug den hudvenlige shaver med konturfølgende 2D-teknologi, eller trim ved at klikke på kammene på 3, 5 eller 7 mm.
Se alle fordele
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Verdens mest foretrukne brand inden for elektrisk mandlig pleje1

2D-konturfølgende med teknologi til hudbeskyttelse

Komplet grooming af krop, sikker også under bæltestedet

  • 3 kamme til at klikke på, 3, 5, 7 mm

  • 2D-shaver, der følger konturerne

  • 60 min. ledningsfri, 1 t. opladning

  • Tilbehør til at nå om på ryggen

Èt produkt til pleje af hele kroppen

Èt produkt til pleje af hele kroppen

Nu kan du trygt trimme overalt på kroppen med blot ét redskab. Denne trimmer til mænd fra Philips til trimning af hele kroppen klipper hår i 3 forskellige længder for et rent og ensartet resultat på ryg, skuldre, bryst, mave, underarm, arme, lyske og ben.

Trim de steder, der er svære at nå, med tilbehøret til ryggen

Trim de steder, der er svære at nå, med tilbehøret til ryggen

Fjern nemt hår på ryggen. Dette tilbehør er specielt designet til praktisk trimning på ryggen.

Sikker og behagelig barbering på områder med sart hud

Sikker og behagelig barbering på områder med sart hud

Shaverhovedet har patenterede afrundede spidser og en hypoallergen folie til at beskytte din hud mod snit og rifter under barberingen.

Tekniske specifikationer

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Dele og tilbehør

Anmeldelser

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4.2

ud af 5

632

Anmeldelser

87%

anbefaler dette produkt

08/12/2019

Norge

Norge

Bekræftet køber

Enkel og bruke

Effektiv og engkel. Kan brukes både våt og tørr. Jeg bruker den hver gang før dusjer.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Bodygroom Series 5000 BG5020/15 Dusjsikker trimmer for lyske og kropp

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Bodygroom Series 5000 BG5020/15 Dusjsikker trimmer for lyske og kropp

11/10/2020

Sverige

Sverige

Produkten har utmärkta funktioner

Valde denna för att den går att använda till hela kroppen och speciellt för skaftet som gör att man når hela ryggen. Den tar långa och korta hårstrån utan problem. KÖP!

Fordele

Når överallt. Bra batteritid

Ulemper

Inga än så länge

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Bodygroom Series 5000 BG5020/15 Duschsäker kroppstrimmer

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Bodygroom Series 5000 BG5020/15 Duschsäker kroppstrimmer

12/01/2020

Sverige

Sverige

Fantastisk

Vilket resultat! Enastående, huden blir som en babyrumpa. Rakar lika nära som en rakhyvel fast utan sår och irritation. Detta är ett mirakel!

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Bodygroom Series 5000 BG5020/15 Duschsäker kroppstrimmer

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Bodygroom Series 5000 BG5020/15 Duschsäker kroppstrimmer

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  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.
Ansvarsfraskrivelser

  1. Onlineundersøgelse af 16003 mænd, brugere af elektrisk pleje, udført i 2024. 