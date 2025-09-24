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Bodygroom Series 5000 Trimmer til lyske og krop, tåler vand
Udgået
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BG5020/15
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Er det sikkert at bruge skærfolie på hele kroppen?
Kan jeg rejse med mit pleje- eller skønhedsprodukt fra Philips?
Skærefoliehoved til udskiftning
Bodygroom Series 3000 & 5000Kropskam 5 mm
Bodygroom series 3000 & 5000Kropskam 7 mm
Bodygroom series 3000/5000Barberingstilbehør til ryggen
ShaversRensebørste
Bodygroom replacement foilFolie til udskiftning
Min nye Philips-skægtrimmer eller -shaver tænder ikke
Min Philips-hårtrimmer/-klipper virker ikke
Min hud er irriteret efter brug af Philips-trimmeren
Min Philips-trimmer trimmer mit hår ujævnt
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