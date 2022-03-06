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  • Behagelig barbering uden røde knopper eller irriteret hud&lt;br>
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  • Behagelig barbering uden røde knopper eller irriteret hud&lt;br>
  • Behagelig barbering uden røde knopper eller irriteret hud&lt;br>
  • Behagelig barbering uden røde knopper eller irriteret hud&lt;br>
  • Behagelig barbering uden røde knopper eller irriteret hud&lt;br>
  • Behagelig barbering uden røde knopper eller irriteret hud&lt;br>
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  • Behagelig barbering uden røde knopper eller irriteret hud&lt;br>
  • Behagelig barbering uden røde knopper eller irriteret hud&lt;br>
  • Behagelig barbering uden røde knopper eller irriteret hud&lt;br>
  • Behagelig barbering uden røde knopper eller irriteret hud&lt;br>

Udgået

SatinShave AdvancedHurtigt glat hud hver dag, 3 tilbehørsdele

BRL140/00

4.3
| (253) Anmeldelser | 92% anbefaler dette produkt

1 pris

Behagelig barbering uden røde knopper eller irriteret hud&lt;br>
Med Philips SatinShave Advanced får du glatte og hårfri ben på ingen tid. Det patenterede skjold rundt om skæreelementerne gør, at barberbladene aldrig kommer i direkte kontakt med huden, hvilket beskytter huden, uden at der bliver gået på kompromis med resultatet.&lt;br>
Se alle fordele
Kompatible produkter
Essential

Essential
Bikinitrimmer

BRT383/15

Behagelig barbering uden røde knopper eller irriteret hud<br>

  • Tæt barbering uden at skade huden

  • Unikt, bevægeligt barberhoved

  • Kan anvendes under bruseren&lt;br>

Skiftende folie til en jævn barbering

Skiftende folie til en jævn barbering

Den skiftende folie glider naturligt over din kurver og konturer og opretholder tæt kontakt med din hud for at sikre en ensartet barbering.

”Pearl tip”-trimmere beskytter mod rifter

”Pearl tip”-trimmere beskytter mod rifter

De afrundede ”pearl tip”-trimmere foran og bag skærfolien sikrer, at shaveren glider let hen over huden og beskytter mod rifter, så du får en hudvenlig barbering.

Første epilator med S-formet håndtag

Første epilator med S-formet håndtag

Det ergonomiske, s-formede håndtag er nemt at styre og giver maksimal kontrol, så det er nemmere at nå rundt på hele kroppen med naturlige og præcise bevægelser.

Tekniske specifikationer

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Dele og tilbehør

Priser

  • Award image AWARD-612378

Anmeldelser

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4.3

ud af 5

253

Anmeldelser

92%

anbefaler dette produkt

2

06/03/2022

United Kingdom

United Kingdom

Bekræftet køber

Satin Smooth

Bought few months ago and very pleased. Great design making it easy to hold when shaving different areas of the body. Shaver is quieter then expected and the quality of shave is very impressive. Not used in shower as a wet shaver but that is purely because I've never been one to shave in shower. Like the easy clean too so overall a great product whether new to shaving or need a solid shaver as a replacement.

Fordele

Design making it easy to hold

Ulemper

None

Denne anmeldelse blev foretaget for SatinShave Advanced BRL130/00 Wet and Dry electric shaver

Denne anmeldelse blev foretaget for SatinShave Advanced BRL130/00 Wet and Dry electric shaver

05/05/2021

United Kingdom

United Kingdom

Where Have You Been All My Life!

At last, a smooth shave on my sensitive skin. Easy to use and happy so far.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SatinShave Advanced BRL130/00 Wet and Dry electric shaver

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SatinShave Advanced BRL130/00 Wet and Dry electric shaver

22/04/2021

United Kingdom

United Kingdom

Bekræftet køber

Fantastic product ,I recommend

An amazing product, I highly recommend it. Easy to use, comfortable, quiet, removes all the hair thoroughly.

Fordele

very good

Ulemper

yes

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SatinShave Advanced BRL140/00 Wet and Dry electric shaver

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SatinShave Advanced BRL140/00 Wet and Dry electric shaver

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