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Udgået
Tæt barbering uden at skade huden
Unikt, bevægeligt barberhoved
Kan anvendes under bruseren<br>
Den skiftende folie glider naturligt over din kurver og konturer og opretholder tæt kontakt med din hud for at sikre en ensartet barbering.
De afrundede ”pearl tip”-trimmere foran og bag skærfolien sikrer, at shaveren glider let hen over huden og beskytter mod rifter, så du får en hudvenlig barbering.
Det ergonomiske, s-formede håndtag er nemt at styre og giver maksimal kontrol, så det er nemmere at nå rundt på hele kroppen med naturlige og præcise bevægelser.
Priser
4.3
ud af 5
253
Anmeldelser
92%
anbefaler dette produkt
Moneypenny16
06/03/2022
United Kingdom
Bekræftet køber
Satin Smooth
Bought few months ago and very pleased. Great design making it easy to hold when shaving different areas of the body. Shaver is quieter then expected and the quality of shave is very impressive. Not used in shower as a wet shaver but that is purely because I've never been one to shave in shower. Like the easy clean too so overall a great product whether new to shaving or need a solid shaver as a replacement.
Fordele
Design making it easy to hold
Ulemper
None
Denne anmeldelse blev foretaget for SatinShave Advanced BRL130/00 Wet and Dry electric shaver
Denne anmeldelse blev foretaget for SatinShave Advanced BRL130/00 Wet and Dry electric shaver
Miai
05/05/2021
United Kingdom
Where Have You Been All My Life!
At last, a smooth shave on my sensitive skin. Easy to use and happy so far.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SatinShave Advanced BRL130/00 Wet and Dry electric shaver
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SatinShave Advanced BRL130/00 Wet and Dry electric shaver
Barbie1744
22/04/2021
United Kingdom
Bekræftet køber
Fantastic product ,I recommend
An amazing product, I highly recommend it. Easy to use, comfortable, quiet, removes all the hair thoroughly.
Fordele
very good
Ulemper
yes
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SatinShave Advanced BRL140/00 Wet and Dry electric shaver
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SatinShave Advanced BRL140/00 Wet and Dry electric shaver