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        Udgået

        Beardtrimmer series 7000 BT7220/85 Vacuum Beard Trimmer

        BT3620/15

        4.4
        | (606) Anmeldelser | 92% anbefaler dette produkt
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        Designet til komfortabel og effektiv pleje

        Designet til komfortabel og effektiv pleje

        Selvslibende skær med afrundede spidser er designet til at være skånsomme mod huden for at opnå en mere behagelig trimning, samtidig med at de forbliver så skarpe som første dag 1 uden brug af olie. De rustfrie skær gør også rengøring til en leg.

        Trim dit skæg med den præcision, du har brug for

        Trim dit skæg med den præcision, du har brug for

        Trimmerens præcisionsskive har 40 længdeindstillinger i trin på 0,5 mm, så du kan trimme dit skæg så præcist som du har brug for.

        Effektiv og ensartet trimning giver et perfekt look

        Effektiv og ensartet trimning giver et perfekt look

        De avancerede Lift&Trim-kamme løfter hårene mod skæret og fanger hår ved hver passage og giver en effektiv og ensartet trimning.

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        Anmeldelser

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        4.4

        ud af 5

        606

        Anmeldelser

        92%

        anbefaler dette produkt

        22/08/2023

        Danmark

        Danmark

        Bekræftet køber

        Fantastisk maskine

        Har haft en lignende maskine før, derfor købte jeg igen dette mærke.

        Fordele

        Super maskine

        Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

        Denne anmeldelse blev foretaget for Beardtrimmer series 3000 BT3206/14 Skægtrimmer

        Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

        Denne anmeldelse blev foretaget for Beardtrimmer series 3000 BT3206/14 Skægtrimmer

        25/01/2026

        Sverige

        Sverige

        Bekræftet køber

        Trimmer

        Inget att erinra ! Motsvarar mina förväntningar och löser sin uppgift galant .

        Fordele

        Inget att erinra

        Ulemper

        Inget att klaga på

        Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

        Denne anmeldelse blev foretaget for Beard Trimmer 3000 Series BT3619/15 Skäggtrimning med rundade rakbladsändar

        Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

        Denne anmeldelse blev foretaget for Beard Trimmer 3000 Series BT3619/15 Skäggtrimning med rundade rakbladsändar

        08/03/2026

        United Kingdom

        United Kingdom

        Bekræftet køber

        A great new beard trimmer

        My new trimmer is SO much better than my old one, which mysteriously stopped working. The old one was battery powered, the new one is rechargeable. The old one had six cutting heights, the new one so many more. Phillips have got it right.

        Denne anmeldelse blev foretaget for Beardtrimmer series 3000 BT3233/15 Beard trimmer

        Denne anmeldelse blev foretaget for Beardtrimmer series 3000 BT3233/15 Beard trimmer

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        • Tidlig adgang til udsalg.
        • Tips om sund livsstil.
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