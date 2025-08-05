Betal senere med Klarna
Registrer dig og få 75kr. rabat
Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Beardtrimmer series 7000 BT7220/85 Vacuum Beard Trimmer
Udgået
Support
BT3620/15
Gå til butik
Registrer dit produkt
Tilmeld dig inden for 90 dage efter køb og få udvidet garanti (betingelser kan være gældende).
Brugervejledning
EU-overensstemmelseserklæring - English (US)
Alle (3)
Hvorfor tager det længere tid at oplade mit produkt end forventet?
Kan jeg rejse med mit pleje- eller skønhedsprodukt fra Philips?
Hvordan tilføjer/fjerner jeg tilbehør til min Philips-trimmer?
Beard Trimmer SeriesSkærenhed
Beard Trimmer SeriesJusterbar skægkam 10,5-20 mm
Beard Trimmer SeriesEtui
Beard Trimmer 3000 SeriesJusterbar skægkam 0,5-10 mm
USB-kabel
HQ87 USB-vægadapter
ShaversRensebørste
Min nye Philips-skægtrimmer eller -shaver tænder ikke
Min Philips-hårtrimmer/-klipper virker ikke
Min Philips-trimmer trimmer mit hår ujævnt
Min hud er irriteret efter brug af Philips-trimmeren