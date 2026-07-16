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CX1030/00
Designet til stilhed. Bygget til kraft.
Oplev kraftig, støjsvag køling med 3 hastigheder og jævn rotation for personlig komfort. Bygget med kvalitetsmaterialer og et elegant, moderne design, tilbyder denne bordventilator varig holdbarhed og stilfuld ydeevne – perfekt til ethvert rum.
Kraftig luftstrøm op til 2000 m³/t
Støjsvag køling på 35 dB(A) (1)
3 hastigheder for personlig komfort
Automatisk rotation og vipning
Hoveddiameter 35 cm
Med en kølekapacitet på op til 2000 m³/t og 5 blade leverer denne ventilator en intens luftstrøm, der eliminerer stillestående luft og fylder dit rum med forfriskende luft for komfort hele dagen.
Med et diskret lydniveau på 35 dB(A) (1) – sammenligneligt med et fredeligt soveværelse om natten – leverer denne ventilator kraftig køling, mens den opretholder et roligt, uforstyrret miljø, perfekt til søvn, arbejde eller læsning.
Oplev forfriskende luftstrøm, der rækker op til 30 m, hvilket sikrer en behagelig brise i hele rummet. Uanset om du er tæt på eller langt væk, kan du nyde konsistent køling, hvor end du befinder dig.
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5.0
ud af 5
1
Anmeldelse
vv65
16/07/2026
Sverige
Tyst och bra fläkt. Kan rekomendera den absolut för dom pengarna.
Denne anmeldelse blev foretaget for 1000 Series CX1030/00 Bordsfläktar
Dato for brug 2026-07-16
Denne anmeldelse blev foretaget for 1000 Series CX1030/00 Bordsfläktar
Dato for brug 2026-07-16
(1) Lydniveau ved den laveste hastighed.