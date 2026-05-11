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CX1030/00
Jobnumber: 35443
Oplev kraftig, støjsvag køling med 3 hastigheder og jævn rotation for personlig komfort. Bygget med kvalitetsmaterialer og et elegant, moderne design, tilbyder denne bordventilator varig holdbarhed og stilfuld ydeevne – perfekt til ethvert rum.
Min Philips-blæser larmer
Frontgitteret på min Philips-blæser er snavset
Min Philips-blæser afgiver en mærkelig lugt
Jeg kan ikke tænde/slukke min Philips Tower-ventilator
Luftstrømmen fra min Philips Tower-ventilator er svag
Min Philips-blæser afgiver unormal støj, når den drejer frem og tilbage
Min Philips Tower-ventilator slukker pludseligt
Soklen på min Philips Tower-ventilator ryster eller vibrerer