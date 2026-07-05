Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
DST2020/80
Konstant damp op til 25 g/min. fjerner folder
4 dampindstillinger til folder på alle tekstiler
Keramisk strygesål for nem og hurtig glideevne
Lav vægt til hurtig og nem strygning
250 ml vandtank til strygning i lang tid
Den høj damphastighed på op til 25 g/min. gør strygning nem, fordi folderne fjernes effektivt. Kombiner strygningen med et kraftigt dampskud for at fjerne selv de mest genstridige folder.
Flere dampindstillinger på strygejernet gør det nemt at håndtere folder på forskellige tekstiler. Brug lav damp til sarte stoffer som silke, og brug kraftigere damp til tykkere tekstiler.
Takket være den ridsefaste keramiske strygesål glider strygejernet nemt på alle tekstiler, der tåler strygning. Strygejernet glider nemt på alle tekstiler, klæber ikke til dit tøj og er nem at holde ren.
4.7
ud af 5
7
Anmeldelser
AllisonT
05/07/2026
United Kingdom
Del af kampagnen
Great no nonsense iron
Very good basic iron, and lightweight. It glides across fabrics easily and easy to use. The different functions are easy to select using the wheel under the handle, and the modes can be selected from the toggle at the top. It takes very little time for the iron to heat up and this is clear by a red light that shows up during heating. It's a fairly small iron, so not a huge amount of water can be stored, and this may mean that it requires multiple refills, but the refilling is easy - just pop open the cap and pour it in to the limit. It also has a self-cleaning function which forces steam out of the nozzles to dislodge any limescale.
Denne anmeldelse blev foretaget for 2000 Series DST2020/80 Steam iron
Denne anmeldelse blev foretaget for 2000 Series DST2020/80 Steam iron
KerryM
30/06/2026
United Kingdom
Del af kampagnen
Stylish
Really lovely iron, glided smoothly and was great at removing the creases, ceramic bottom keeps the base hot giving a good overall iron and steam release. I'm an absolute rubbish ironer so this really helped me to make the job easy and succsesful without being too stressful Design is sleek and stylish and I would definately recommend this product to friends and family
Denne anmeldelse blev foretaget for 2000 Series DST2020/80 Steam iron
Denne anmeldelse blev foretaget for 2000 Series DST2020/80 Steam iron
JudeL
28/06/2026
United Kingdom
Del af kampagnen
Philips Steam Iron
I’m not a fan or ironing! But this iron makes the chore easy. Just pop some water in, and pick from the multiple modes - dry ironing, eco, two steam, three steam…then get to ironing. Got the creases out of my trousers so quickly!
Denne anmeldelse blev foretaget for 2000 Series DST2020/80 Steam iron
Denne anmeldelse blev foretaget for 2000 Series DST2020/80 Steam iron
Testet af et eksternt institut for bakterietyperne E. coli 8099, S. aureus ATCC 6538, C. albicans ATCC 10231 på bomuld med 10 sekunders dampning.