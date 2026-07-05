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  • Pålidelig ydeevne. Fra det førende strygemærke.
  • Pålidelig ydeevne. Fra det førende strygemærke.
  • Pålidelig ydeevne. Fra det førende strygemærke.
  • Pålidelig ydeevne. Fra det førende strygemærke.
  • Pålidelig ydeevne. Fra det førende strygemærke.
  • Pålidelig ydeevne. Fra det førende strygemærke.
  • Pålidelig ydeevne. Fra det førende strygemærke.
  • Pålidelig ydeevne. Fra det førende strygemærke.
  • Pålidelig ydeevne. Fra det førende strygemærke.
  • Pålidelig ydeevne. Fra det førende strygemærke.

2000 SeriesDampstrygejern

DST2020/80

4.7
| (7) Anmeldelser
Pålidelig ydeevne. Fra det førende strygemærke.
Stryg ubesværet med det lette DST2000 Series Strygejern. Den kraftige damp på op til 25 g/min. og dampskud klarer effektivt vanskelige folder, mens den keramiske strygesål sørger for en jævn glideevne på alle materialer, der tåler strygning.
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Nem og effektiv strygning

Pålidelig ydeevne. Fra det førende strygemærke.

  • Konstant damp op til 25 g/min. fjerner folder

  • 4 dampindstillinger til folder på alle tekstiler

  • Keramisk strygesål for nem og hurtig glideevne

  • Lav vægt til hurtig og nem strygning

  • 250 ml vandtank til strygning i lang tid

Konstant damp op til 25 g/min. fjerner folder

Konstant damp op til 25 g/min. fjerner folder

Den høj damphastighed på op til 25 g/min. gør strygning nem, fordi folderne fjernes effektivt. Kombiner strygningen med et kraftigt dampskud for at fjerne selv de mest genstridige folder.

4 dampindstillinger til folder på alle tekstiler, der tåler strygning

4 dampindstillinger til folder på alle tekstiler, der tåler strygning

Flere dampindstillinger på strygejernet gør det nemt at håndtere folder på forskellige tekstiler. Brug lav damp til sarte stoffer som silke, og brug kraftigere damp til tykkere tekstiler.

Keramisk strygesål for nem og hurtig glideevne

Keramisk strygesål for nem og hurtig glideevne

Takket være den ridsefaste keramiske strygesål glider strygejernet nemt på alle tekstiler, der tåler strygning. Strygejernet glider nemt på alle tekstiler, klæber ikke til dit tøj og er nem at holde ren.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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4.7

ud af 5

7

Anmeldelser

3
2
1

05/07/2026

United Kingdom

United Kingdom

Great no nonsense iron

Very good basic iron, and lightweight. It glides across fabrics easily and easy to use. The different functions are easy to select using the wheel under the handle, and the modes can be selected from the toggle at the top. It takes very little time for the iron to heat up and this is clear by a red light that shows up during heating. It's a fairly small iron, so not a huge amount of water can be stored, and this may mean that it requires multiple refills, but the refilling is easy - just pop open the cap and pour it in to the limit. It also has a self-cleaning function which forces steam out of the nozzles to dislodge any limescale.

Denne anmeldelse blev foretaget for 2000 Series DST2020/80 Steam iron

Denne anmeldelse blev foretaget for 2000 Series DST2020/80 Steam iron

30/06/2026

United Kingdom

United Kingdom

Stylish

Really lovely iron, glided smoothly and was great at removing the creases, ceramic bottom keeps the base hot giving a good overall iron and steam release. I'm an absolute rubbish ironer so this really helped me to make the job easy and succsesful without being too stressful Design is sleek and stylish and I would definately recommend this product to friends and family

Denne anmeldelse blev foretaget for 2000 Series DST2020/80 Steam iron

Denne anmeldelse blev foretaget for 2000 Series DST2020/80 Steam iron

28/06/2026

United Kingdom

United Kingdom

Philips Steam Iron

I’m not a fan or ironing! But this iron makes the chore easy. Just pop some water in, and pick from the multiple modes - dry ironing, eco, two steam, three steam…then get to ironing. Got the creases out of my trousers so quickly!

Denne anmeldelse blev foretaget for 2000 Series DST2020/80 Steam iron

Denne anmeldelse blev foretaget for 2000 Series DST2020/80 Steam iron

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  • Tips om sund livsstil.
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Ansvarsfraskrivelser

  1. Testet af et eksternt institut for bakterietyperne E. coli 8099, S. aureus ATCC 6538, C. albicans ATCC 10231 på bomuld med 10 sekunders dampning.