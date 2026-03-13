Betal senere med Klarna
Registrer dig og få 75kr. rabat
Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Tøjpleje
Alle serier
2000 Series Dampstrygejern
Support
DST2020/80
Gå til butik
Log på, eller opret en konto
Du får øjeblikkelig adgang til manualer, skræddersyet support og meget mere. Og så er det hurtigt og nemt.
Lynvejledning
EU Declaration of Conformity - English (US)
Alle (3)
Hvordan afkalker jeg mit Philips-dampstrygejern?
Hvordan renser jeg vandtanken på mit Philips-dampstrygejern?
Hvordan rengør jeg strygesålen på mit Philips-damp-/tørstrygejern?
Mit Philips-dampstrygejern fjerner ikke folder
Kontakt Philips
Vi sidder klar til at hjælpe dig