ProdukterSupport

Betal senere med Klarna

Registrer dig og få 75kr. rabat

Gratis fragt fra 300 DKK

30 dages fortrydelsesret

Alle serier

  • Kraftfuld damp klarer alle folder
  • Kraftfuld damp klarer alle folder
  • Kraftfuld damp klarer alle folder
  • Kraftfuld damp klarer alle folder
  • Kraftfuld damp klarer alle folder
  • Kraftfuld damp klarer alle folder
  • Kraftfuld damp klarer alle folder
  • Kraftfuld damp klarer alle folder
  • Kraftfuld damp klarer alle folder
  • Kraftfuld damp klarer alle folder

Udgået

3000 SeriesDampstrygejern

DST3031/20

5
| (1) Anmeldelse | 100% anbefaler dette produkt
Kraftfuld damp klarer alle folder
Vores dampstrygejern 3000 Series gør strygningen nem med det kraftige dampskud, der klarer vanskelige folder. Den keramiske strygesål sikrer, at det glider nemt, mens vandtanken på 300 ml er stor nok til at færdiggøre mindre mængder strygetøj uden genopfyldning.
Se alle fordele

Dampskud på op til 180 g

Kraftfuld damp klarer alle folder

  • 2400 W effekt

  • 40 g/min, konstant damp

  • 180 g dampskud

  • Keramisk

Dampskud på op til 180 gram giver ekstra kraft

Det effektive dampskud giver dig ekstra kraft til at trænge dybere ind i stoffet og nemt skære gennem de vanskelige folder.

Konstant damp på op til 40 g/min for ensartet ydeevne

Konstant damp på op til 40 g/min for ensartet ydeevne

Kraftig og ensartet dampmængde til at fjerne folder hurtigere.

2400 watt for hurtig opvarmning

2400 watt for hurtig opvarmning

Giver hurtig opvarmning og kraftfuld ydeevne.

Tekniske specifikationer

Få support til dette produkt

Find ofte stillede spørgsmål, brugervejledninger, sikkerhedsoplysninger og tip

Anmeldelser

Disse anmeldelser administreres af Bazaarvoice og er i overensstemmelse med Bazaarvoice Authenticity-politikken, som understøttes af teknologi til bekæmpelse af svindel samt menneskelig analyse. Du kan finde flere oplysninger på
Kundernes meninger i form af produkt- og stjernevurderinger er nyttige for alle kunder. De giver dig mulighed for at få mere at vide om produktet og hjælper dig med at træffe en købsbeslutning. Alle kunder, der har købt et produkt online eller i en butik, kan indsende en anmeldelse

5.0

ud af 5

1

Anmeldelse

100%

anbefaler dette produkt

4
3
2
1

04/12/2021

Portugal

Portugal

Um produto com excelente qualidade e funcionalidad

Um produto durável com bons acabamentos e com um excelente sistema de vaporização.

Fordele

Bom sistema de vaporização

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Série 3000 DST3031/20 Ferro a vapor

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Série 3000 DST3031/20 Ferro a vapor

Tilmeld dig Philips' nyhedsbrev for at få eksklusive tilbud

  • Registrer dig og få 75kr. rabat
  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.

Jeg vil gerne modtage markedsføringskommunikation – baseret på mine præferencer og min adfærd – om Philips produkter, tjenester, events og kampagner. Jeg kan nemt afmelde mig når som helst!

  • Registrer dig og få 75kr. rabat
  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.