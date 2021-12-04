Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Udgået
2400 W effekt
40 g/min, konstant damp
180 g dampskud
Keramisk
Det effektive dampskud giver dig ekstra kraft til at trænge dybere ind i stoffet og nemt skære gennem de vanskelige folder.
Kraftig og ensartet dampmængde til at fjerne folder hurtigere.
Giver hurtig opvarmning og kraftfuld ydeevne.
5.0
ud af 5
1
Anmeldelse
100%
anbefaler dette produkt
Bússola
04/12/2021
Portugal
Um produto com excelente qualidade e funcionalidad
Um produto durável com bons acabamentos e com um excelente sistema de vaporização.
Fordele
Bom sistema de vaporização
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Série 3000 DST3031/20 Ferro a vapor
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Série 3000 DST3031/20 Ferro a vapor