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3000 Series Dampstrygejern
Udgået
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DST3031/20
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Vejledning med vigtige oplysninger
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Hvordan afkalker jeg mit Philips-dampstrygejern?
Hvordan renser jeg vandtanken på mit Philips-dampstrygejern?
Hvordan rengør jeg strygesålen på mit Philips-damp-/tørstrygejern?
Mit Philips dampstrygejern bliver ikke opvarmet
Mit Philips-dampstrygejern fjerner ikke folder
Indikatoren for strygejernet er klar på Philips-strygejernet blinker
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