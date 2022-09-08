Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Udgået
FC6822/01
Mundstykke til 360° sugning
25,2 V, op til 65 min. arbejdstid
2-i-1: støvsuger og håndstøvsuger
Mundstykke til 360° sugning opfanger støv og snavs hurtigere med hvert strøg, selv bagud og mod kanter, for at sikre, at alle bevægelse tæller.
PowerBlade er en digital motor udviklet til at opnå uovertruffen, kraftig luftstrøm ( >1000 l/min), som producerer 360° sugeevne ved mundstykket. Tilmeld dig på philips.com inden for 3 måneder efter købet for at få 5 års gratis motorgaranti!
PowerCyclone 8-teknologi – vores bedste støvsugningsteknologi uden poser, nu med et ledningsfrit skaft, der giver mere kraftfuld sugning i længere tid.
Anmeldelser
Testet mod de 10 bedst sælgende ledningsfri håndstøvsugere > 300 € i Tyskland 2017, ved hjælp af Philips' egenudviklede test af rensning af grov snavs på hårdt gulv baseret på den internationale standard IEC60312-1. Jan. 2018.