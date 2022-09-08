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  • Den hurtigste ledningsfrie rengøring*
  • Den hurtigste ledningsfrie rengøring*
  • Den hurtigste ledningsfrie rengøring*
  • Den hurtigste ledningsfrie rengøring*
  • Den hurtigste ledningsfrie rengøring*
  • Den hurtigste ledningsfrie rengøring*
  • Den hurtigste ledningsfrie rengøring*
  • Den hurtigste ledningsfrie rengøring*
  • Den hurtigste ledningsfrie rengøring*
  • Den hurtigste ledningsfrie rengøring*
  • Den hurtigste ledningsfrie rengøring*
  • Den hurtigste ledningsfrie rengøring*
  • Den hurtigste ledningsfrie rengøring*
  • Den hurtigste ledningsfrie rengøring*

Udgået

SpeedPro MaxHåndstøvsuger med skaft

FC6822/01

Den hurtigste ledningsfrie rengøring*
Den revolutionerende SpeedPro Max med mundstykke til 360° sugning opsamler endnu mere snavs med hver bevægelse, frem og tilbage – selv langs vægge og møbler. Rengør mere på mindre tid på både hårde gulve og tæpper.
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med mundstykke til 360° sugning

Den hurtigste ledningsfrie rengøring*

  • Mundstykke til 360° sugning

  • 25,2 V, op til 65 min. arbejdstid

  • 2-i-1: støvsuger og håndstøvsuger

Mundstykke til 360° sugning opfanger støv og snavs fra alle sider

Mundstykke til 360° sugning opfanger støv og snavs fra alle sider

Mundstykke til 360° sugning opfanger støv og snavs hurtigere med hvert strøg, selv bagud og mod kanter, for at sikre, at alle bevægelse tæller.

PowerBlade-motor skaber kraftig luftstrøm (>1000 l/min)

PowerBlade-motor skaber kraftig luftstrøm (>1000 l/min)

PowerBlade er en digital motor udviklet til at opnå uovertruffen, kraftig luftstrøm ( >1000 l/min), som producerer 360° sugeevne ved mundstykket. Tilmeld dig på philips.com inden for 3 måneder efter købet for at få 5 års gratis motorgaranti!

PowerCyclone 8 – vores mest kraftfulde teknologi uden poser

PowerCyclone 8 – vores mest kraftfulde teknologi uden poser

PowerCyclone 8-teknologi – vores bedste støvsugningsteknologi uden poser, nu med et ledningsfrit skaft, der giver mere kraftfuld sugning i længere tid.

Tekniske specifikationer

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  • Eksperttips og inspiration.
Ansvarsfraskrivelser

  1. Testet mod de 10 bedst sælgende ledningsfri håndstøvsugere > 300 € i Tyskland 2017, ved hjælp af Philips' egenudviklede test af rensning af grov snavs på hårdt gulv baseret på den internationale standard IEC60312-1. Jan. 2018.