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SpeedPro Max Håndstøvsuger med skaft
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FC6822/01
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EU Declaration of conformity Philips SpeedPro Max Stick vacuum cleaner FC6822/01 - English (US)
Important Information Manual Philips SpeedPro Max Stick vacuum cleaner
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Passer tilbehør til min Philips-støvsuger til andre modeller?
Hvor længe skal jeg oplade min ledningsfri Philips-støvsuger?
Hvor findes produkt- og serienummeret på Philips-støvsugeren?
Integreret børste
Mundstykke til 360° sugning
Vægmonteringsenhed
Tilbehør til ledningsfri støvsugerBilrengøringssæt
Beholdermontering 25 V til håndholdt
25,2 V adapter
Børsteenhed til mundstykke
Rør
Filterenhed
Låg til støvbeholder
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