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Alle serier

  • Den hurtigste ledningsfri støvsuger*
  • Den hurtigste ledningsfri støvsuger*
  • Den hurtigste ledningsfri støvsuger*
  • Den hurtigste ledningsfri støvsuger*
  • Den hurtigste ledningsfri støvsuger*
  • Den hurtigste ledningsfri støvsuger*
  • Den hurtigste ledningsfri støvsuger*
  • Den hurtigste ledningsfri støvsuger*
  • Den hurtigste ledningsfri støvsuger*
  • Den hurtigste ledningsfri støvsuger*
  • Den hurtigste ledningsfri støvsuger*
  • Den hurtigste ledningsfri støvsuger*
  • Den hurtigste ledningsfri støvsuger*
  • Den hurtigste ledningsfri støvsuger*
  • Den hurtigste ledningsfri støvsuger*
  • Den hurtigste ledningsfri støvsuger*
  • Den hurtigste ledningsfri støvsuger*
  • Den hurtigste ledningsfri støvsuger*
  • Den hurtigste ledningsfri støvsuger*
  • Den hurtigste ledningsfri støvsuger*
  • Den hurtigste ledningsfri støvsuger*
  • Den hurtigste ledningsfri støvsuger*
  • Den hurtigste ledningsfri støvsuger*
  • Den hurtigste ledningsfri støvsuger*

Udgået

SpeedPro Max AquaLedningsfri, håndstøvsuger med skaft

FC6904/01

Den hurtigste ledningsfri støvsuger*
Bliv hurtigere færdig med vores 3-i-1 ledningsfri støvsuger. Vores kraftfulde 360°-sugemundstykke opsamler støv og snavs hurtigere fra alle sider. Fra hårde gulve til tæpper; lad hver bevægelse tælle. Et unikt støvsuge- og moppesystem tager hånd om adskillige typer snavs samtidig.
Se alle fordele

med 3-i-1-rengøring

Den hurtigste ledningsfri støvsuger*

  • Mundstykke til 360° sugning

  • 25,2 V, op til 75 min. arbejdstid

  • 3-i-1: støvsuger, moppe og håndholdt

  • TurboPet-mundstykke

Mundstykke til 360° sugning opfanger støv og snavs hurtigere

Mundstykke til 360° sugning opfanger støv og snavs hurtigere

Mundstykke til 360° sugning opfanger støv og snavs hurtigere

Op til 75 min.* effektiv rengøring med 25,2 V Li-ion-batteri

Op til 75 min.* effektiv rengøring med 25,2 V Li-ion-batteri

Højtydende 25,2 V litiumionbatterier giver op til 75 minutters ECO-arbejdstid, 35 min. i normal tilstand og 25 min. i Turbo-tilstand, før du skal genoplade.

PowerBlade-motor skaber kraftig luftstrøm (>1000 l/min)

PowerBlade-motor skaber kraftig luftstrøm (>1000 l/min)

PowerBlade er en digital motor udviklet til at opnå uovertruffen, kraftig luftstrøm ( >1000 l/min), som producerer 360° sugeevne ved mundstykket. Tilmeld dig på philips.com inden for 3 måneder efter købet for at få 5 års gratis motorgaranti!

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  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.
Ansvarsfraskrivelser

  1. Testet mod de 10 bedst sælgende ledningsfri håndstøvsugere > 300 € i Tyskland 2017, ved hjælp af Philips' egenudviklede test af rensning af grov snavs på hårdt gulv baseret på den internationale standard IEC60312-1. Jan. 2018.

  2. Med system til støvsugning og gulvvask