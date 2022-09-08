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Udgået
FC6904/01
Mundstykke til 360° sugning
25,2 V, op til 75 min. arbejdstid
3-i-1: støvsuger, moppe og håndholdt
TurboPet-mundstykke
Mundstykke til 360° sugning opfanger støv og snavs hurtigere
Højtydende 25,2 V litiumionbatterier giver op til 75 minutters ECO-arbejdstid, 35 min. i normal tilstand og 25 min. i Turbo-tilstand, før du skal genoplade.
PowerBlade er en digital motor udviklet til at opnå uovertruffen, kraftig luftstrøm ( >1000 l/min), som producerer 360° sugeevne ved mundstykket. Tilmeld dig på philips.com inden for 3 måneder efter købet for at få 5 års gratis motorgaranti!
Anmeldelser
Testet mod de 10 bedst sælgende ledningsfri håndstøvsugere > 300 € i Tyskland 2017, ved hjælp af Philips' egenudviklede test af rensning af grov snavs på hårdt gulv baseret på den internationale standard IEC60312-1. Jan. 2018.
Med system til støvsugning og gulvvask