PowerBlade-digitalmotor skaber kraftig luftstrøm (> 1000 L/min)

PowerBlade er en digital motor udviklet til at opnå uovertruffen, kraftig luftstrøm ( >1000 l/min), som producerer 360° sugeevne ved mundstykket. Tilmeld dig på philips.com inden for 3 måneder efter købet for at få 5 års gratis motorgaranti!