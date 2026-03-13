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SpeedPro Max Aqua Ledningsfri, håndstøvsuger med skaft
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FC6904/01
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Important Information Manual Philips SpeedPro Max Aqua Cordless Stick vacuum cleaner
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Hvornår skal jeg rengøre/udskifte kluden på mit ledningsfri Philips-støvsuger
Hvordan rengør jeg hårde gulve med min Philips-vådstøvsuger?
Passer tilbehør til min Philips-støvsuger til andre modeller?
Hvor længe skal jeg oplade min ledningsfri Philips-støvsuger?
Hvordan opbevares Aqua-tilb. til Philips-vådstøvsuger?
Hvor findes produkt- og serienummeret på Philips-støvsugeren?
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