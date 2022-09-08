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Udgået
FC9088/01
Grønnere hverdag
Studio er til dem, der vil have en stor støvsugers effektivitet kombineret med en lilles kompakte størrelse. Den nye, højeffektive HD-motor bruger op til 30 % mindre energi, samtidig med at den suveræne sugestyrke bevares.
EnergyCare
ParquetCare
Den meget effektive 1250 Watt HD-motor (High Density) genererer en sugestyrke på maks. på 350 W, som betyder, at du bruger 30 % mindre energi uden at gå på kompromis med rengøringsresultatet.
Dette ergonomisk designede håndgreb afhjælper belastning af håndleddene og sikrer nem manøvrering med en enkelt hånd. Nyd en nemmere rengøring.
Denne støvsuger har ikke bare ét, men to bærehåndtag. Når den kører på hjulene, er der et håndtag foroven, der gør det nemt at flytte støvsugeren uden at bøje sig for meget. Det andet håndtag på forsiden af apparatet gør dig i stand til at løfte det på en behagelig måde i opretstående position.
Anmeldelser
Sammenlignet med 2000 W Philips støvsuger; Philips' interne målinger, 2008.