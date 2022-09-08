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  • Standard Product Photo Philips Studio Vacuum cleaner with bag FC9088/01
  • Alternative Product Photograph Philips Studio Vacuum cleaner with bag
  • Alternative Product Photograph Philips Studio Vacuum cleaner with bag FC9088/01
  • Product in Use Photo Philips Studio Vacuum cleaner with bag FC9088/01
  • Product in Use Photo Philips Studio Vacuum cleaner with bag
  • Standard Product Photo Philips Studio Vacuum cleaner with bag FC9088/01
  • Alternative Product Photograph Philips Studio Vacuum cleaner with bag
  • Alternative Product Photograph Philips Studio Vacuum cleaner with bag FC9088/01
  • Product in Use Photo Philips Studio Vacuum cleaner with bag FC9088/01
  • Product in Use Photo Philips Studio Vacuum cleaner with bag

Udgået

StudioStøvsuger med pose

FC9088/01

Grønnere hverdag

Studio er til dem, der vil have en stor støvsugers effektivitet kombineret med en lilles kompakte størrelse. Den nye, højeffektive HD-motor bruger op til 30 % mindre energi, samtidig med at den suveræne sugestyrke bevares.

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Spar 30 % af energien med den højeffektive HD-motor*

Grønnere hverdag

  • EnergyCare

  • ParquetCare

Den nye 1250 W HD-motor genererer en maks. sugestyrke på 350 W

Den nye 1250 W HD-motor genererer en maks. sugestyrke på 350 W

Den meget effektive 1250 Watt HD-motor (High Density) genererer en sugestyrke på maks. på 350 W, som betyder, at du bruger 30 % mindre energi uden at gå på kompromis med rengøringsresultatet.

Ergonomisk designet ComfortControl-håndgreb

Ergonomisk designet ComfortControl-håndgreb

Dette ergonomisk designede håndgreb afhjælper belastning af håndleddene og sikrer nem manøvrering med en enkelt hånd. Nyd en nemmere rengøring.

To praktiske bærehåndtag, der gør det nemt at bære støvsugeren

To praktiske bærehåndtag, der gør det nemt at bære støvsugeren

Denne støvsuger har ikke bare ét, men to bærehåndtag. Når den kører på hjulene, er der et håndtag foroven, der gør det nemt at flytte støvsugeren uden at bøje sig for meget. Det andet håndtag på forsiden af apparatet gør dig i stand til at løfte det på en behagelig måde i opretstående position.

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Ansvarsfraskrivelser

  1. Sammenlignet med 2000 W Philips støvsuger; Philips' interne målinger, 2008.