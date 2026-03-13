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Studio Støvsuger med pose

Udgået

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StudioStøvsuger med pose

FC9088/01

Studio Støvsuger med pose

Udgået

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Manualer og dokumentation

User Manual Philips StudioPower Vacuum cleaner with bag

  • PDF fil, 27.2 MB
  • 13 March 2026

Studio er til dem, der vil have en stor støvsugers effektivitet kombineret med en lilles kompakte størrelse. Den nye, højeffektive HD-motor bruger op til 30 % mindre energi, samtidig med at den suveræne sugestyrke bevares.

  • PDF fil
  • 29 March 2026

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