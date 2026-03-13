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FC9088/01
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User Manual Philips StudioPower Vacuum cleaner with bag
Studio er til dem, der vil have en stor støvsugers effektivitet kombineret med en lilles kompakte størrelse. Den nye, højeffektive HD-motor bruger op til 30 % mindre energi, samtidig med at den suveræne sugestyrke bevares.
Passer tilbehør til min Philips-støvsuger til andre modeller?
Hvornår og hvordan skal støvposen på min Philips HomeRun-robot udskiftes?
Hvornår skal filteret på min Philips-støvsuger udskiftes?
Hvordan ved jeg, om støvposen i min Philips-støvsuger er fuld?
Hvor findes produkt- og serienummeret på Philips-støvsugeren?
Hvordan rengør jeg filtrene på min Philips-støvsuger?