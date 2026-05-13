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PureProtect Mini 900 Series HEPA NanoProtect-filter

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PureProtect Mini 900 SeriesHEPA NanoProtect-filter

FY0910/30

PureProtect Mini 900 Series HEPA NanoProtect-filter

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Manualer og dokumentation

Originalt ekstra filter til din luftrenser: 3-i-1 HEPA NanoProtect, aktivt kul og forfilter til beskyttelse mod forurening, pollen, støv, skæl fra kæledyr, vira.

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  • 13 May 2026

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