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PureProtect Mini 900 Series HEPA NanoProtect-filter
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FY0910/30
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Originalt ekstra filter til din luftrenser: 3-i-1 HEPA NanoProtect, aktivt kul og forfilter til beskyttelse mod forurening, pollen, støv, skæl fra kæledyr, vira.
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