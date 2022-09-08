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Alle serier

  • Originalt filter til 2-i-1 1000i og 2000i Series
  • Originalt filter til 2-i-1 1000i og 2000i Series
  • Originalt filter til 2-i-1 1000i og 2000i Series
  • Originalt filter til 2-i-1 1000i og 2000i Series
  • Originalt filter til 2-i-1 1000i og 2000i Series
  • Originalt filter til 2-i-1 1000i og 2000i Series
  • Originalt filter til 2-i-1 1000i og 2000i Series
  • Originalt filter til 2-i-1 1000i og 2000i Series

Udgået

2-i-1 luftrenser og luftfugterHEPA NanoProtect-filter

FY1410/30

Originalt filter til 2-i-1 1000i og 2000i Series
Originale ekstra filtre til 2-i-1-luftrenser: HEPA NanoProtect-filter til beskyttelse mod forurenende stoffer, vira, allergener og bakterier
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Kompatible produkter
Series 1000

Series 1000
Luftrenser – Istandsat

AC1215/50R1

1000i Series

1000i Series
Luftrenser

AC1214/10R1

1000i Series

1000i Series
Luftrenser

AC1215/10R1

2000i Series

2000i Series
Luftrenser og luftfugter

AC2729/10R1

1000i Series

1000i Series
Luftrenser

AC1214/60R1

1000i Series

1000i Series
Luftrenser

AC1215/10

Opfanger effektivt 99,97 % af nanopartikler (1)

Originalt filter til 2-i-1 1000i og 2000i Series

  • Kompatibelt med 1000i og 2000i Series

  • I æsken: 1 filter

  • Levetid på 2 år

  • Originalt Philips-filter

Kompatible med Philips 1000i og 2000i Series

Kompatible med Philips 1000i og 2000i Series

Ekstra filtre til Philips 1000i og 2000i Series 2 i-1 luftrenser og -fugter: AC1214,AC1215, AC1217, AC2721,AC2726,AC2729. Du kan se, hvilken model du har, i bunden af enheden.

Filtre med lang levetid i op til 2 år

Filtre med lang levetid i op til 2 år

Filtrene giver optimal filterydelse i op til 2 år (2), hvilket reducerer besvær og omkostninger.

Originalt Philips-filter giver den bedste ydeevne

Originalt Philips-filter giver den bedste ydeevne

Det originale Philips-filter er designet, så det passer perfekt til dit apparat. Brug altid Philips-filteret for at opnå optimal ydeevne.

Tekniske specifikationer

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  • Tips om sund livsstil.
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Ansvarsfraskrivelser

  1. (1) Fra den luft, der passerer gennem filteret, testet iht. DIN71460 med NaCl-aerosol 0,003 µm og 0,3 µm, iUTA-instituttet

  2. (2) Beregnet gennemsnit. Filterets levetid afhænger af luftkvaliteten og anvendelse.