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2-i-1 luftrenser og luftfugter HEPA NanoProtect-filter

Udgået

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2-i-1 luftrenser og luftfugterHEPA NanoProtect-filter

FY1410/30

2-i-1 luftrenser og luftfugter HEPA NanoProtect-filter

Udgået

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Manualer og dokumentation

Eco passport Philips Nano Protect Filter - English (US)

  • PDF fil, 403.1 kB
  • 13 March 2026

Originale ekstra filtre til 2-i-1-luftrenser: HEPA NanoProtect-filter til beskyttelse mod forurenende stoffer, vira, allergener og bakterier

  • PDF fil
  • 5 June 2026

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