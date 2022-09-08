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Udgået
FY1413/30
Kompatibelt med 1000i og 2000i Series
I æsken: 1 filter
Levetid på 1 år
Originalt Philips-filter
Ekstra filtre til Philips 1000i og 2000i Series 2 i-1 luftrenser og -fugter: AC1214,AC1215, AC1217, AC2721,AC2726,AC2729. Du kan se, hvilken model du har, i bunden af enheden.
Filtrene giver optimal filterydelse i op til 1 år (2), hvilket reducerer besvær og omkostninger.
Det originale Philips-filter er designet, så det passer perfekt til dit apparat. Brug altid Philips-filteret for at opnå optimal ydeevne.
Anmeldelser
(1) Luften, der passerer gennem filteret, blev testet med NaCl-aerosol af iUTA i henhold til DIN71460-1.
(2) Beregnet gennemsnit. Filterets levetid afhænger af luftkvaliteten og anvendelse.