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2-i-1 luftrenser og luftfugter Aktivt kulfilter

Udgået

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2-i-1 luftrenser og luftfugterAktivt kulfilter

FY1413/30

2-i-1 luftrenser og luftfugter Aktivt kulfilter

Udgået

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Manualer og dokumentation

Originalt ekstra filter til din luftrenser: Aktivt kulfilter fjerner effektivt flygtige organiske forbindelser (VOC'er) og ubehagelige lugte og giver renere, friskere indendørsluft.

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  • 5 June 2026

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