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Originalt ekstra filter NanoProtect HEPA
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FY2422/30
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Eco passport Philips 2000 Series Nano Protect Filter - English (US)
NanoProtect HEPA-filteret sikrer, at du er beskyttet mod virus, bakterier, pollen, støv, PM2.5 og skæl fra kæledyr.
Luftrenser HEPA-filter
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