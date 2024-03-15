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Originalt ekstra filter NanoProtect HEPA

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Originalt ekstra filterNanoProtect HEPA

FY2422/30

Originalt ekstra filter NanoProtect HEPA

Udgået

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Manualer og dokumentation

Eco passport Philips 2000 Series Nano Protect Filter - English (US)

  • PDF fil, 403.9 kB
  • 15 March 2024

NanoProtect HEPA-filteret sikrer, at du er beskyttet mod virus, bakterier, pollen, støv, PM2.5 og skæl fra kæledyr.

  • PDF fil
  • 14 August 2025

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