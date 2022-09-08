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Udgået
FY3430/30
Kompatibelt med 3000i Series
I æsken: 1 filter
Levetid på 3 år
Originalt Philips-filter
Ekstra filtre til Philips 3000i Series Luftrensere: AC3033, AC3036, AC3039, AC3055, AC3058, AC3059. Du kan se, hvilken model du har, i bunden af enheden.
Filtrene giver optimal filterydelse i op til 3 år (2), og dermed reduceres besvær og omkostninger. Udskift forfilteret regelmæssigt for at opnå optimal filterydelse.
Det originale Philips-filter er designet, så det passer perfekt til dit apparat. Brug altid Philips-filteret for at opnå optimal ydeevne.
Anmeldelser
(1) Fra den luft, der passerer gennem filteret, testet iht. DIN71460 med NaCl-aerosol 0,003 µm og 0,3 µm, iUTA-instituttet.
(2) Beregnet gennemsnit. Filterets levetid afhænger af luftkvaliteten og anvendelse.