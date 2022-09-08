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Alle serier

  • Originalt filter til luftrenser 3000i Series
  • Originalt filter til luftrenser 3000i Series
  • Originalt filter til luftrenser 3000i Series
  • Originalt filter til luftrenser 3000i Series
  • Originalt filter til luftrenser 3000i Series
  • Originalt filter til luftrenser 3000i Series
  • Originalt filter til luftrenser 3000i Series
  • Originalt filter til luftrenser 3000i Series
  • Originalt filter til luftrenser 3000i Series
  • Originalt filter til luftrenser 3000i Series

Udgået

Luftrenser 3000i SeriesHEPA NanoProtect- og aktivt kulfilter

FY3430/30

Originalt filter til luftrenser 3000i Series
Originalt ekstra filter til din luftrenser: 3-i-1 HEPA NanoProtect, aktivt kul og forfilter til beskyttelse mod forurening, pollen, støv, allergener fra kæledyr og viruspartikler.
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AC3036/10R1

3000i Series

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3000i Series

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Luftrenser

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3000i Series
Luftrenser

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AC3854/50R1

Opfanger effektivt 99,97 % af nanopartikler (1)

Originalt filter til luftrenser 3000i Series

  • Kompatibelt med 3000i Series

  • I æsken: 1 filter

  • Levetid på 3 år

  • Originalt Philips-filter

Kompatibelt med Philips 3000i Series

Kompatibelt med Philips 3000i Series

Ekstra filtre til Philips 3000i Series Luftrensere: AC3033, AC3036, AC3039, AC3055, AC3058, AC3059. Du kan se, hvilken model du har, i bunden af enheden.

Filtre med lang levetid i op til 3 år

Filtre med lang levetid i op til 3 år

Filtrene giver optimal filterydelse i op til 3 år (2), og dermed reduceres besvær og omkostninger. Udskift forfilteret regelmæssigt for at opnå optimal filterydelse.

Originalt Philips-filter giver den bedste ydeevne

Originalt Philips-filter giver den bedste ydeevne

Det originale Philips-filter er designet, så det passer perfekt til dit apparat. Brug altid Philips-filteret for at opnå optimal ydeevne.

Tekniske specifikationer

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Ansvarsfraskrivelser

  1. (1) Fra den luft, der passerer gennem filteret, testet iht. DIN71460 med NaCl-aerosol 0,003 µm og 0,3 µm, iUTA-instituttet.

  2. (2) Beregnet gennemsnit. Filterets levetid afhænger af luftkvaliteten og anvendelse.