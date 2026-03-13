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Luftrenser 3000i Series HEPA NanoProtect- og aktivt kulfilter

Udgået

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Luftrenser 3000i SeriesHEPA NanoProtect- og aktivt kulfilter

FY3430/30

Luftrenser 3000i Series HEPA NanoProtect- og aktivt kulfilter

Udgået

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Manualer og dokumentation

Eco passport Philips Series 3 Nano Protect Filter - English (US)

  • PDF fil, 274.4 kB
  • 13 March 2026

Originalt ekstra filter til din luftrenser: 3-i-1 HEPA NanoProtect, aktivt kul og forfilter til beskyttelse mod forurening, pollen, støv, allergener fra kæledyr og viruspartikler.

  • PDF fil
  • 5 June 2026

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