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Luftrenser 3000i Series HEPA NanoProtect- og aktivt kulfilter
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Eco passport Philips Series 3 Nano Protect Filter - English (US)
Originalt ekstra filter til din luftrenser: 3-i-1 HEPA NanoProtect, aktivt kul og forfilter til beskyttelse mod forurening, pollen, støv, allergener fra kæledyr og viruspartikler.
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