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Luftrenser 3000 Series HEPA NanoProtect-filter
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FY3433/10
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NanoProtect HEPA-filteret sikrer, at du er beskyttet mod virus, bakterier, pollen, støv, PM2.5 og skæl fra kæledyr.
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