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Udgået
FY3435/30
NanoCloud-teknologi
Op til 99 % færre bakterier
Levetid på op til 6 måneder
Udskiftning af filteret med den originale Philips-befugtningsrondel sikrer en ensartet høj og effektiv ydelse af din luftfugter. Den er designet specielt til den angivne enhed for at sikre, at den passer perfekt og giver apparatet mulighed for at fungere problemfrit.
Unik NanoCloud-teknologi anvender naturlig fordampning til at udsende ren vanddamp. På grund af den fine størrelse er det ekstremt vanskelig for bakterier eller snavs at hæfte sig til – fugter luften med frigivelse af op til 99 % færre bakterier end ultrasoniske standardluftfugtere (1).
Vores luftfiltre gennemgår et sæt obligatoriske og strenge inspektionstest, før de frigives fra fabrikken. De udsættes for strenge test for levetid og holdbarhed ved kontinuerlig drift døgnet rundt for at give din Philips luftfugter den bedste ydeevne indtil den sidste dag i filterets levetid.
Anmeldelser
(1) Sammenlignet med standard ultrasoniske luftfugtermoduler, der ikke indeholder yderligere teknologi til at reducere bakteriespredning, testet af uafhængigt laboratorium