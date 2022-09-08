Perfekt pasform for ensartet høj ydeevne

Udskiftning af filteret med den originale Philips-befugtningsrondel sikrer en ensartet høj og effektiv ydelse af din luftfugter. Den er designet specielt til den angivne enhed for at sikre, at den passer perfekt og giver apparatet mulighed for at fungere problemfrit.