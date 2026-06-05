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Luftfugter 3000 Series Fugtfilter

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Luftfugter 3000 SeriesFugtfilter

FY3435/30

Luftfugter 3000 Series Fugtfilter

Udgået

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Manualer og dokumentation

Den originale Philips befugtningsrondel passer perfekt til din enhed for at sikre ensartet høj ydeevne. Den anvender NanoCloud-teknologi til at udsende nanomolekyler af ren vanddamp og befugte luften med op til 99 % færre bakterier.

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  • 5 June 2026

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