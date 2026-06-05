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Luftfugter 3000 Series Fugtfilter
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FY3435/30
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Den originale Philips befugtningsrondel passer perfekt til din enhed for at sikre ensartet høj ydeevne. Den anvender NanoCloud-teknologi til at udsende nanomolekyler af ren vanddamp og befugte luften med op til 99 % færre bakterier.
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